Max Mara 「熊」人駕到 副刊版 2022/12/23 分享： 分享： 在時裝世界裏，不少品牌或設計師都有自己一套喜歡的用色，其瘋狂的鍾愛程度簡直可以顏色來代表品牌，例如日本的Yohji Yamamoto無黑不歡，意大利的Valentino則以紅色為代表，至於同鄉Max ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 慶祝香港AllRightsReserved 20周年 KAWS霸氣推12 銅塑雕像 2022/12/16 慶祝香港AllRightsReserved 20周年 KAWS霸氣推12 銅塑雕像 雪柄 VS ugly sweaters 2022/12/16 雪柄 VS ugly sweaters Bling Bling 迎聖誕 2022/12/16 Bling Bling 迎聖誕 蘇富比Buy Now網上一口價 手袋及配飾部主管：細手袋保值佔優 2022/12/09 蘇富比Buy Now網上一口價 手袋及配飾部主管：細手袋保值佔優 Save The Duck 護生羽絨 2022/12/02 Save The Duck 護生羽絨 時裝服飾 時裝服飾種類 消費資訊 消費種類 手袋 鞋履 意大利