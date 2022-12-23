Max Mara 「熊」人駕到

在時裝世界裏，不少品牌或設計師都有自己一套喜歡的用色，其瘋狂的鍾愛程度簡直可以顏色來代表品牌，例如日本的Yohji Yamamoto無黑不歡，意大利的Valentino則以紅色為代表，至於同鄉Max

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