香檳達人一年飲幾百枝香檳 教你聖誕節選擇Champagne貼士

又到聖誕！又到聖誕！雖然確診數字仍然不少，但防疫措施卻鬆綁了，相信今年聖誕節，開party的人數一定不少！除了要花心思想想吃甚麼聖誕大餐外，香檳又怎少得了呢？就請每年飲超過500枝香檳，多過一日一枝的

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