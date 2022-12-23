香檳達人一年飲幾百枝香檳 教你聖誕節選擇Champagne貼士 副刊版 2022/12/23 分享： 分享： 又到聖誕！又到聖誕！雖然確診數字仍然不少，但防疫措施卻鬆綁了，相信今年聖誕節，開party的人數一定不少！除了要花心思想想吃甚麼聖誕大餐外，香檳又怎少得了呢？就請每年飲超過500枝香檳，多過一日一枝的 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 西九Macallan Experience展覽 與賓利汽車聯乘威士忌壓軸登場 2022/12/16 西九Macallan Experience展覽 與賓利汽車聯乘威士忌壓軸登場 東京親嘗Music Pairing 當坂本龍一遇上Krug 2008 2022/12/09 東京親嘗Music Pairing 當坂本龍一遇上Krug 2008 釀開香檳又釀清酒轉跑道 Richard Geoffroy打造IWA 5新品 2022/11/25 釀開香檳又釀清酒轉跑道 Richard Geoffroy打造IWA 5新品 Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店 2022/10/07 Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店 Henriot是值得等待 2022/07/15 Henriot是值得等待 香檳 聖誕節 法國 銅鑼灣 米芝蓮 京士頓 葡萄酒