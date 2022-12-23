米芝蓮名廚坐鎮 MARGO推出晚市嘗味餐單

近日Leading Nation旗下餐廳MARGO有新行政主廚登場，正是意大利裔美國人Antonio 'Tony' Barbieri III。他受到美國職業生涯所啟發，用上多年積累下來的美式烹飪專業知

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