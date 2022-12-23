G.H. Mumm 進駐K11 MUSEA設全亞洲首個期間限定店

法國著名香檳品牌——Maison Mumm由即日至2023年1月3日期間進駐尖沙咀K11 MUSEA，設亞洲首個Mumm期間限定店，同時推出個性化客製禮盒服務，讓大家可以在禮盒上寫下對摯愛或親友的特別

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