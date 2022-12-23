G.H. Mumm 進駐K11 MUSEA設全亞洲首個期間限定店 副刊版 2022/12/23 分享： 分享： 法國著名香檳品牌——Maison Mumm由即日至2023年1月3日期間進駐尖沙咀K11 MUSEA，設亞洲首個Mumm期間限定店，同時推出個性化客製禮盒服務，讓大家可以在禮盒上寫下對摯愛或親友的特別 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 令人聯想到二、三十年代的時計 Ralph Lauren 2022/12/21 令人聯想到二、三十年代的時計 Ralph Lauren 牛津大學出版社網上大激減 2022/12/21 牛津大學出版社網上大激減 Pret A Manger推出聖誕美食 2022/12/19 Pret A Manger推出聖誕美食 網上抽籤買 2022 聖誕限量 BE@RBRICK 2022/12/14 網上抽籤買 2022 聖誕限量 BE@RBRICK SEN孩子使用說明書 2022/12/13 SEN孩子使用說明書 酒店 餐廳 法國 尖沙咀 酒吧 午餐 K11 MUSEA 晚餐 香檳