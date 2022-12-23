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聖誕玩味與破格Tiffany & Co.

副刊版 2022/12/23

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自從給LVMH集團收購，由集團二公子Alexandre Arnault執掌的Tiffany & Co.真的不斷突破想像，在聖誕期間推出的新產品有以下3樣：

1.12月全新登場的有以鋁金屬鑄造的Time

...

欄名 : Watch

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