聖誕玩味與破格Tiffany & Co.

自從給LVMH集團收購，由集團二公子Alexandre Arnault執掌的Tiffany & Co.真的不斷突破想像，在聖誕期間推出的新產品有以下3樣：

1.12月全新登場的有以鋁金屬鑄造的Time

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