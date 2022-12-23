聖誕玩味與破格Tiffany & Co. 副刊版 2022/12/23 分享： 分享： 自從給LVMH集團收購，由集團二公子Alexandre Arnault執掌的Tiffany & Co.真的不斷突破想像，在聖誕期間推出的新產品有以下3樣： 1.12月全新登場的有以鋁金屬鑄造的Time ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 錶場上的聖誕禮物 2022/12/16 錶場上的聖誕禮物 加強複雜機芯陣容 Patek Philippe加推首枚左撇單按計時秒錶 2022/12/02 加強複雜機芯陣容 Patek Philippe加推首枚左撇單按計時秒錶 2022錶界奧斯卡 GPHG結果出爐 2022/11/25 2022錶界奧斯卡 GPHG結果出爐 Bell & Ross首枚自製機芯 2022/11/22 Bell & Ross首枚自製機芯 英公布秋季預算案 削支出增稅收填補缺口 2022/11/19 英公布秋季預算案 削支出增稅收填補缺口 產品 概念 瑞士 雕塑 鞋履 賽車