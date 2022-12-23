廣東俗語：「唔病唔知身體好。」而醫生所經歷的，卻是：「唔病唔知藥丸大。」

早前染上Covid19，樂意收到政府免費供應抗冠毒藥物Paxlovid，早晚三粒，聽來容易，只是三粒大大粒要做足心理準備才能吞下去。身為醫生，一天到晚給病人開藥方，但從未給病人想想藥丸有多大？一天要吞嚥多少顆？經此一役，原來一天早晚三顆大藥丸也不好受。

藥丸普遍分作四類：膠囊（capsule）、軟膠囊（soft gel capsule）、長形和圓形藥粒（tablet）。譬如說，膠囊最細是5號到最大是000號，長度為0.5cm到2.6cm，即是說最大碼是一吋長，跟一港元硬幣相若，容量是1.37ml。

藥丸大細除跟藥物所需分量掛鈎外，還要看藥物本質，例如水溶性、抗酸能力、吸收途徑和穩定性等，是一門複雜學問，有可能當然最理想是一天一顆小藥丸，但很多時藥丸不大不可。舉個例子，有效針對ALK陽性肺癌的Alectinib，一天早晚四顆大藥丸，主要為增加藥物溶度而加添界面活性劑SLS，令藥丸不得不加碼，還要一天共八顆才夠劑量，而病人平均要服用三、四年。醫生參與研發這藥物時，只顧藥物效用，極少關注到藥丸大小；如今細思，當病人一天要用上好幾種藥物，若是每顆都是大大粒，這也是一種痛苦。

當醫生唔病唔知藥丸大時，病人也不妨坦白相告。