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為何我們都愛聽美斯的故事？

副刊版 2022/12/23

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美斯帶領阿根廷國家隊在世界盃奪冠後，網民不斷在社交媒體分享他的故事，包括兒時患侏儒症、有三年時間要每日打針才能正常成長；又或他九歲便對妻子一見鍾情的浪漫故事。這些故事，近日一上網便閃入眼簾，全球網民看完又繼續Comment、Like、Share。我觀察着這個「人們都喜歡知道更多美斯故事」之現象，發現它能提供一些啟發給想向全世界說好故事的人。關於story-telling，美斯的故事能全球打動/感動人們，皆因具備以下元素：

首先，先決條件是要人們對那位人物/品牌/地方有興趣，才有動機和動力去聽多點、看多點、了解多點。人們當然覺得美斯吸引，才有興趣了解他的故事，若同一故事發生在犯眾憎人物身上，誰會理他幾多歲鍾意佢老婆？因此，想說好故事的人，先要思考下，手上的人物/品牌/地方，此時此刻還有甚麼元素，令非自己友感到有興趣或勾起他們想看下去的意欲/好奇心？若講來講去三幅被，實質只是自high或圍爐取暖而已。

美斯故事動人和感人之處，是他如何由一個身體和家庭條件皆極輸蝕的人，克服重重困難，最終成為全世界信服的球王。說好故事之重點，是那個rise up to the challenge的過程，那些堅毅、韌力和精神，才是令人有感動和共鳴之處，而非只定格在他點威點勁。又，若再加埋自誇第一、世一、英雄或叻過隔離，成件事就變得滑稽和膚淺。

一個好故事，必定與普世價值接軌。無論是人物/品牌/地方，若一味強調「身價最高」或「賺好多錢」，那是單一而單薄的，這個層面只是功能價值而非普世價值。美斯不同角度的故事，符合到人們心底仍渴望看到美善（kindness）、人道（humanity）等普世價值之體現。要人相信一個好故事，不離一個「真」字，真實、真誠和真情。為何我們都愛聽美斯的故事？因為人們都從中看到「真」。不是真實的東西，恁憑說話者講到有幾天花龍鳳，呃到自己卻呃唔到人。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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