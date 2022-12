美斯帶領阿根廷國家隊在世界盃奪冠後,網民不斷在社交媒體分享他的故事,包括兒時患侏儒症、有三年時間要每日打針才能正常成長;又或他九歲便對妻子一見鍾情的浪漫故事。這些故事,近日一上網便閃入眼簾,全球網民看完又繼續Comment、Like、Share。我觀察着這個「人們都喜歡知道更多美斯故事」之現象,發現它能提供一些啟發給想向全世界說好故事的人。關於story-telling,美斯的故事能全球打動/感動人們,皆因具備以下元素:

首先,先決條件是要人們對那位人物/品牌/地方有興趣,才有動機和動力去聽多點、看多點、了解多點。人們當然覺得美斯吸引,才有興趣了解他的故事,若同一故事發生在犯眾憎人物身上,誰會理他幾多歲鍾意佢老婆?因此,想說好故事的人,先要思考下,手上的人物/品牌/地方,此時此刻還有甚麼元素,令非自己友感到有興趣或勾起他們想看下去的意欲/好奇心?若講來講去三幅被,實質只是自high或圍爐取暖而已。

美斯故事動人和感人之處,是他如何由一個身體和家庭條件皆極輸蝕的人,克服重重困難,最終成為全世界信服的球王。說好故事之重點,是那個rise up to the challenge的過程,那些堅毅、韌力和精神,才是令人有感動和共鳴之處,而非只定格在他點威點勁。又,若再加埋自誇第一、世一、英雄或叻過隔離,成件事就變得滑稽和膚淺。

一個好故事,必定與普世價值接軌。無論是人物/品牌/地方,若一味強調「身價最高」或「賺好多錢」,那是單一而單薄的,這個層面只是功能價值而非普世價值。美斯不同角度的故事,符合到人們心底仍渴望看到美善(kindness)、人道(humanity)等普世價值之體現。要人相信一個好故事,不離一個「真」字,真實、真誠和真情。為何我們都愛聽美斯的故事?因為人們都從中看到「真」。不是真實的東西,恁憑說話者講到有幾天花龍鳳,呃到自己卻呃唔到人。