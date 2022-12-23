啟德2房供應多 入場門檻900萬 地產版 2022/12/23 分享： 分享： 由舊機場搖身一變，集住宅、商業配套於一身的啟德發展區，加上港鐵站的貫通，令區內物業身價大升，而區內私樓平均樓齡新、住會設備齊全、戶型選擇多，不只受租客歡迎，同時亦為年輕買家追捧。目前市場有近300個私 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 OASIS KAI TAK套3房望河景 視野開揚 今日 OASIS KAI TAK套3房望河景 視野開揚 龍譽東南園景 睡房主次分明 今日 龍譽東南園景 睡房主次分明 嘉匯廳大房大 連租約出售 今日 嘉匯廳大房大 連租約出售 你可能感興趣 OASIS KAI TAK套3房望河景 視野開揚 今日 01:00 OASIS KAI TAK套3房望河景 視野開揚 龍譽東南園景 睡房主次分明 今日 01:00 龍譽東南園景 睡房主次分明 嘉匯廳大房大 連租約出售 今日 01:00 嘉匯廳大房大 連租約出售 成交 樓價 啟德 OASIS KAI TAK 九龍 天寰 龍譽