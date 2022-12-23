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啟德2房供應多 入場門檻900萬

地產版 2022/12/23

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由舊機場搖身一變，集住宅、商業配套於一身的啟德發展區，加上港鐵站的貫通，令區內物業身價大升，而區內私樓平均樓齡新、住會設備齊全、戶型選擇多，不只受租客歡迎，同時亦為年輕買家追捧。目前市場有近300個私

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