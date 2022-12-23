跨部門協作 紡織業結合創科升級轉型

國家主席習近平在七一重要講話中，向新一屆特區政府提出「四點希望」，其中之一是期望特區政府着力提升治理水平，包括完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能。在行政長官李家超帶領下，今屆政府推出了一系列措施，呼應習近平對香港的殷切期許，例如成立由行政長官親自領導的「融入國家發展大局督導組」和「北部都會區督導委員會」，同時成立了4個由司長和副司長帶領的工作小組，對症下藥，聚焦地解決跨代貧窮、土地供應等深層次問題，體現出特區政府「能做事、做成事」的決心。

特區政府從體系建設着手，以宏觀角度推進及督導跨局、跨部門的工作，實屬非常好的方向，相信做法有效解決過往部門與層級間「政出多門」的現象。不過，提升治理水平、完善治理體系相信難以一步到位，而是需要持之而恒，例如逐步理順、細化部門之間的權責、角色等細節。

力推再工業化 須完善治理體系

《施政報告》大力推動「再工業化」、傳統工業升級轉型和科研成果落地，並優化了多項支援工商界發展的資助計劃和措施，紡織及製衣界在內等多個界別受惠其中。要令這些良策和資助落到實處，完善治理體系、強化跨局及跨部門協作是當中關鍵。

以紡織及製衣界為例，若以價值鏈（value chain）理解行業的運作，便會發現整個紡織品或成衣製造工序，以至行業整體發展，已至少牽涉5大政策局：生產、製造和研發主要涉及創新科技及工業局；時裝設計和時裝業發展，就由文化、體育及旅遊局和其轄下的創意香港主理；到銷售、貿易、出口等層面，則牽涉到商務及經濟發展局。

至於整體行業發展，各業界持份者一直落力推動升級轉型和結合創科，這部分則依賴到創新科技及工業局的政策支援；開拓國內外市場，例如東盟和「一帶一路」沿綫國家，紡織及製衣界一直是當中的先驅者和促成者，政制及內地事務局和商務及經濟發展局則從中扮演重要支援角色；此外，行業積極響應「十四五」規劃和「二十大」報告的號召，就推動行業綠色轉型、可持續發展和結合綠色理念，可謂不遺餘力，這方面的對口則為環境及生態局。

與此同時，為數不少的法定和公營機構長期支援業界發展，包括由創新科技署撥款成立的紡織及成衣研發中心（HKRITA）、支援業界開拓國內外市場的出口信用保險局，以及勞工及福利局轄下、為設計師提供造樣中心的製衣業訓練局等。

政策範疇涉多部門 削跟進效率

筆者作為業界代表，當跟進政策落實細節之時，有時候亦會因相關政策涉及跨局、跨部門，例如尤其當政策覆蓋面較廣，所涉及政策範疇與多個政策局重疊，便要需時與不同對口單位交涉，了解該政策由哪個政策局或部門主導，變相減低推動和跟進政策的效率。

財政司司長陳茂波在時尚盛事CENTRESTAGE致辭時指出，國家「十四五」規劃賦予香港中外文化藝術交流中心的定位，時裝設計、時尚就是文化交流的核心；財政司副司長黃偉綸早前在紡織及製衣業界合辦的國慶酒會上亦指出，直至去年，紡織及成衣整體出口總值接近1,100億元，反映行業對香港經濟非常重要。根據資料，在內地與紡織相關的港資企業有近一萬間，出口總值估計超過3,000億元人民幣。

冀政府整合資源 加強支援業界

因此，筆者高度期望特區政府更積極推動行業發展，期望政府持續深化行政改革，理順部門權責，整合好與行業相關的政策和資源，加強跨局、跨部門協調和督導，從而更好地支援行業發展。

另外，萬眾期待的《香港創新科技發展藍圖》已於昨天公布，期望在創新發展大方向敲定後，特區政府能與業界攜手制定行業發展藍圖，協助業界結合創科、升級轉型。有了行業發展藍圖，屆時哪項政策由哪個政策局或部門主導和對口、誰是主事官員，以至推動有關政策和措施的路綫圖、時間表，自然一目了然，不需要每件事也勞煩副司長「出動」。

筆者深切期望，新一屆特區政府繼續以務實有為的作風，積極貫徹落實和貫踐習近平主席的「四點希望」，包括着力提高治理水平、不斷提高發展動能，為香港開創新局面、實現新飛躍。

▲ 《香港創新科技發展藍圖》已於昨天公布，期望在創新發展大方向敲定後，港府能與紡織及製衣業界攜手，制定行業發展藍圖，協助業界結合創科、升級轉型。（陳靜儀攝）