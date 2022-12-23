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黃偉綸何永賢 冬至探劏房戶送「禮」

政治版 2022/12/23

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昨日冬至，正所謂「冬大過年」，財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢，昨日便到深水埗和太子探訪5戶劏房家庭，除了為他們送上暖意關懷和佳節祝福，還特別準備了「禮物」。

手捧模型 介紹簡約公屋

這份「禮物」正是

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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