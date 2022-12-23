黃偉綸何永賢 冬至探劏房戶送「禮」 政治版 2022/12/23 分享： 分享： 昨日冬至，正所謂「冬大過年」，財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢，昨日便到深水埗和太子探訪5戶劏房家庭，除了為他們送上暖意關懷和佳節祝福，還特別準備了「禮物」。 手捧模型 介紹簡約公屋 這份「禮物」正是 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 張宇人中招前夕 林鄭曾除口罩合照 2022/12/22 張宇人中招前夕 林鄭曾除口罩合照 梁君彥今拉隊逛工展會 惜無緣試食 2022/12/21 梁君彥今拉隊逛工展會 惜無緣試食 立會新丁陳永光 變「駐會中醫師」？ 2022/12/20 立會新丁陳永光 變「駐會中醫師」？ 黎智英案釋法 盧文端：本地處理會好些 2022/12/19 黎智英案釋法 盧文端：本地處理會好些 議員知名度低 梁君彥歸咎傳媒 2022/12/17 議員知名度低 梁君彥歸咎傳媒 政治 財政司 黃偉綸 房屋局 何永賢 劏房 冬至 設計 公屋 公務員事務局