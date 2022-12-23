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Z世代新工作模式 數碼牧民興起

行政人員版 2022/12/23

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2022年即將成為歷史，無論是「移居」還是「移民」，這一年有不少人選擇離開香港。除了中產因家庭原因離開，不少20、30歲的年輕人也決定走出去，這批熟悉電腦運作兼且沒甚麼家累的Z世代，數碼牧民（

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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