Z世代新工作模式 數碼牧民興起 行政人員版 2022/12/23 分享： 分享： 2022年即將成為歷史，無論是「移居」還是「移民」，這一年有不少人選擇離開香港。除了中產因家庭原因離開，不少20、30歲的年輕人也決定走出去，這批熟悉電腦運作兼且沒甚麼家累的Z世代，數碼牧民（ ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 Web3世界面臨寒冬 元宇宙還有投資價值？ 2022/12/16 Web3世界面臨寒冬 元宇宙還有投資價值？ Steam Deck來襲 遊戲市場掀變化 2022/12/09 Steam Deck來襲 遊戲市場掀變化 藉元宇宙亞洲發展 及早掌握最大機遇 2022/12/02 藉元宇宙亞洲發展 及早掌握最大機遇 再見Good Old Days 新創企業搵錢難 2022/11/25 再見Good Old Days 新創企業搵錢難 貫穿不同元宇宙 勢成致勝關鍵 2022/11/18 貫穿不同元宇宙 勢成致勝關鍵 移民 雲端 簽證 Zoom 遙距工作 旅遊保險