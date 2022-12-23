《阿凡達》HFR製作 日本戲院放映出故障

《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》採用高幀率（HFR）製作，為觀眾帶來逼真特效。然而，電影在製作時的用心，部分日本觀眾未必能體驗到。

據外媒《Engadget》報道，《阿凡達：水之道》採用HFR製作，在某

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