《阿凡達》HFR製作 日本戲院放映出故障 行政人員版 2022/12/23 分享： 分享： 《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》採用高幀率（HFR）製作，為觀眾帶來逼真特效。然而，電影在製作時的用心，部分日本觀眾未必能體驗到。 據外媒《Engadget》報道，《阿凡達：水之道》採用HFR製作，在某 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Family新功能 兒童可發「購買請求」 今日 Google Family新功能 兒童可發「購買請求」 騰訊雲夥遊戲開發商 南韓建元宇宙平台 2022/12/21 騰訊雲夥遊戲開發商 南韓建元宇宙平台 Twitter Blue for Business 認證企業品牌聯繫員工 2022/12/21 Twitter Blue for Business 認證企業品牌聯繫員工 《FIFA 23》神預測 阿根廷贏世盃 2022/12/20 《FIFA 23》神預測 阿根廷贏世盃 Tesla Electric德州啟動 用戶可出售過剩電力 2022/12/19 Tesla Electric德州啟動 用戶可出售過剩電力 日本 電影