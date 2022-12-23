Google Family新功能 兒童可發「購買請求」

Google推出的家庭群組（Google Family Group）功能，讓用戶與家人共享Google的產品和訂閱服務。Google日前宣布，添加兒童「購買請求」功能，讓家庭管理員控制兒童用戶的購買行

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