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Google Family新功能 兒童可發「購買請求」

行政人員版 2022/12/23

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Google推出的家庭群組（Google Family Group）功能，讓用戶與家人共享Google的產品和訂閱服務。Google日前宣布，添加兒童「購買請求」功能，讓家庭管理員控制兒童用戶的購買行

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欄名 : 科技新知

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