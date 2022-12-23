  • 16°C
香港時間 : 20221223日 (週五) 05:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

利東街變身復古的士高 熱舞飄雪過聖誕

行政人員版 04:00 2022/12/23

分享：

分享：

今個聖誕，灣仔「利東街」將搖身變成復古經典的士高（Disco），除咗有巨型鏡面球懸掛中庭廣場，仲有專業舞台燈光設計，令大家如置身復古Disco舞池中。黛安收到風，利東街會喺聖誕節（25日）晚上7時舉行「Christmas Night Fever」派對，當晚節目多樣化，打頭陣有LTA DISCO大專生舞蹈比賽得獎隊伍嘅精采演出，將昔日風靡一時嘅Disco舞蹈以全新街舞方式呈現；仲會邀請大眾投入派對狂熱，特設「Father-Daughter時段」、「Mother-Son時段」及「Furry Friends時段」㖭，歡迎一眾Dancing King及Dancing Queen齊來一展舞藝。

公關姊妹話，利東街仲會增加飄雪場次，除咗原定嘅平安夜及元旦日，亦會喺12月25、26及31日加映Let It Snow！飄雪環節，漫天雪花於中庭飄飛，可感受下白色聖誕，好浪漫啊，大家記得留意時間到場打卡留念呀！利東街亦會喺指定日子設置「Joyful Food Carriage」聖誕美食車及聖誕扭扭氣球攤位，為節日增添繽紛暖意！

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 港燈綠色能源夢成真比賽 文理書院 （香港）奪冠
今日
港燈綠色能源夢成真比賽 文理書院 （香港）奪冠
八卦名利場 - 蘇寧×癲噹《Cheer Up》限定禮品 即日起儲會員積分換購
今日
蘇寧×癲噹《Cheer Up》限定禮品 即日起儲會員積分換購
八卦名利場 - 引入多間知名品牌 屯門市廣場聖誕生意料增15%
今日
引入多間知名品牌 屯門市廣場聖誕生意料增15%
八卦名利場 - 姆明一族現身7CAFÉ 買咖啡套券送精美陶瓷杯
2022/12/22
姆明一族現身7CAFÉ 買咖啡套券送精美陶瓷杯
八卦名利場 - 「TASTE × FRESH新鮮生活」新店落戶屯門 AR打造購物新體驗
2022/12/22
「TASTE × FRESH新鮮生活」新店落戶屯門 AR打造購物新體驗

上一篇文章

港燈綠色能源夢成真比賽 文理書院 （香港）奪冠

下一篇文章

蘇寧×癲噹《Cheer Up》限定禮品 即日起儲會員積分換購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？