利東街變身復古的士高 熱舞飄雪過聖誕

今個聖誕，灣仔「利東街」將搖身變成復古經典的士高（Disco），除咗有巨型鏡面球懸掛中庭廣場，仲有專業舞台燈光設計，令大家如置身復古Disco舞池中。黛安收到風，利東街會喺聖誕節（25日）晚上7時舉行「Christmas Night Fever」派對，當晚節目多樣化，打頭陣有LTA DISCO大專生舞蹈比賽得獎隊伍嘅精采演出，將昔日風靡一時嘅Disco舞蹈以全新街舞方式呈現；仲會邀請大眾投入派對狂熱，特設「Father-Daughter時段」、「Mother-Son時段」及「Furry Friends時段」㖭，歡迎一眾Dancing King及Dancing Queen齊來一展舞藝。

公關姊妹話，利東街仲會增加飄雪場次，除咗原定嘅平安夜及元旦日，亦會喺12月25、26及31日加映Let It Snow！飄雪環節，漫天雪花於中庭飄飛，可感受下白色聖誕，好浪漫啊，大家記得留意時間到場打卡留念呀！利東街亦會喺指定日子設置「Joyful Food Carriage」聖誕美食車及聖誕扭扭氣球攤位，為節日增添繽紛暖意！

本文轉載自《晴報》