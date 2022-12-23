股神巴菲特的拍檔、98歲的蒙格（Charlie Munger）在《每日期刊》（Daily Journal）的年會上說，長壽和幸福的秘訣，是避免去妒忌任何人。他說自己也曾經有嫉妒別人的傾向，特別是對他的生意夥伴巴菲特，但他說現在已經戰勝了這心魔。

他曾經在不同的場合和訪問中說過類似的話。當然很多人說，當你是一個超級富豪時，你會較易不嫉妒。但我認為嫉妒是人類的天性，這和你擁有多少無關；如果真的要比較，我認為有錢人不嫉妒更困難，因為愈有錢的人，妒忌的目標愈清晰，要放下便愈難。蒙格的拍檔巴菲特就比他富有和出名，天天和這個人接觸而不心生嫉妒是非常困難的，難怪他也承認自己曾墮進這心魔。

我認同蒙格「不嫉妒是幸福和長壽的關鍵」。我不知自己會否長壽，但我卻肯定自己是個快樂的人，而我從小就不太會嫉妒。我在草根家庭長大，當時認識的家庭都是一窮二白的，沒甚麼好羨慕或妒忌。讀書時期成績普普通通，我便和自己成績差不多的人為伴。工作後我社交並不活躍，省得跟別人比較。我還經常活在自己的世界中，喜歡給自己評分，不太需要別人的肯定，對自己又寬容，經常自我感覺良好。我還常為自己擁有的而感恩，這就不太容易嫉妒了。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》