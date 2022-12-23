「中銀香港科技創新獎」頒獎禮圓滿舉行　五大領域得獎者匯聚科創成果　助力香港建設國際創新科技中心

由中國銀行（香港）（「中銀香港」）冠名贊助、香港科技創新聯盟主辦的首屆「中銀香港科技創新獎」今日假香港君悅酒店舉行隆重頒獎典禮。「中銀香港科技創新獎」為鼓勵在香港進行科學技術創新和科技成果轉化而設，分為人工智能及機器人、生命健康、新材料新能源、先進製造、金融科技五大領域，每個領域每年產生一個獎項得獎者，獎勵總額高達港幣1,000萬元。

經過專家幾個月來的嚴格評審，「中銀香港科技創新獎」選出了在以上五大領域作出突出科研貢獻的得奬者，分別是中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心執行副主任劉宏斌教授、香港中文大學醫學院外科學系名譽臨床副教授陳達明醫生、香港理工大學生物醫學工程學系創系主任鄭永平教授、香港科技大學電子與計算機工程系及化學與生物工程系范智勇教授、香港理工大學協理副校長（研究及創新）王鑽開教授，以及濃說科技行政總裁兼創辦人鄭嘉泓先生。

是次頒獎典禮為香港科創界年度盛事，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（「中聯辦」）副主任盧新寧女士、香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授、中銀香港副董事長兼總裁孫煜先生、香港研究資助局主席黄玉山先生、香港科技創新聯盟主席盧煜明教授為主禮嘉賓，逾150位高校學者與科創團體代表親臨參與，共同祝賀「中銀香港科技創新獎」得獎者及見證其科創成果。

香港科技創新聯盟主席盧煜明教授表示，中央及特區政府對科創發展的支持力度之大前所未有。聯盟適逢其會，今年首度推出「中銀香港科技創新獎」，希望向香港、國家、世界展示基於香港的科研科創優秀成果。盧主席指出六位獲獎者各自在其領域上取得卓越成就，為香港乃至國家作出傑出貢獻。

中聯辦副主任盧新寧指出，香港高等教育發達，科技基礎雄厚，國際交往便利，高素質科技人才匯聚，是國家實施創新驅動發展戰略、建設創新型國家的一支重要力量。她認為聯盟成立並啟動科創獎是廣泛凝聚香港創科力量、推動創科發展的重要舉措。她向獲獎科學家表示熱烈祝賀，嘉譽他們「紮根香港，潛心科研，都在各自領域取得了突出成就，是香港青年創科人才的傑出代表。」她希望科創獎發現更多的「千里馬」，讓更多的科學家脫穎而出，競相奔騰，實現更多前瞻性研究與原創性成果的重大突破，激發起全社會深厚的創科潛力；希望更多的香港企業關心創科、支持創科、參與創科，為科研人員追求科學夢想創造更多機遇，鼓勵更多青年在創新創業的奮鬥人生中出彩圓夢。

創新科技及工業局局長孫東教授表示，為完善香港創科生態圈，特區政府會推出科技產業促進政策，以更好的對接國家「十四五」規劃發展策略，以及抓緊粵港澳大灣區的發展機遇。特區政府正積極通過各項招商引才的措施吸納世界各地的重點企業和領軍人才，目標是在未來五年引進100間具有潛力的創科企業落戶香港或擴展在香港的業務，促進香港的經濟多元發展，創造更多優質的就業機會。今天的頒獎典禮再次證明香港科研實力根基深厚，創科業內人才輩出。在國家的大力支持下，香港將繼續發揮得天獨厚的優勢，建設蓬勃的創科生態圈，深化與內地在創科方面的合作和交流，全速推進香港經濟高質量發展，貫徹落實建設香港成為國際創新科技中心的願景。

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，科技創新發展關係香港未來，增強發展動能、排解民生憂難，離不開科技創新。中銀香港感到非常榮幸能夠以支持創科獎項的方式，為香港創新科技發展略盡綿薄之力。中銀香港將努力做好創新科技的踐行者，讓廣大市民享受到金融科技帶來的便利、為科技工作者提供更多服務支援、為大灣區創科產業提供更優質的投融資服務；並將繼續通過舉辦創科獎項和比賽等活動，支持香港創新科技事業發展，培育更多創科人才。中銀香港會持續與社會各界攜手並肩，推動香港本地科創發展，全力支援香港經濟發展和民生改善，為香港長期繁榮穩定作出貢獻。

「中銀香港科技創新獎」主辦單位期望通過嘉許香港科研工作者，弘揚「創科興港、科技報國」的使命，向全球吸引更多優秀科創人才，為本港培育更多未來科學家，共同構建香港成為國際創科中心。

(特約)