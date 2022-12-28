英國為削財赤, 強硬拒簽BNO申請, 一家慘被分隔兩地

英國政府在秋季預算案宣布了史上最大規模的財政計劃高達550億英鎊，以削減公共財政赤字。然而，英國內政部亦早於今年10月便提出要降低輸入英國的低技術移民和國際留學生數字以減輕政府負擔。在提出不足一個月時間，港人已受影響，當中更有不少沒有BN(O)的長者(成年受養人) 陸續收到BN(O)簽證的申請拒簽，當中絕大部份是BN(O)成年受養人(Adult Dependent Relatives)的申請，情況令人憂慮。

苦等近一年半，最終被拒，一家慘被分隔兩地

申請人吳小姐，在上年8月一家五口入紙申請BN(O)簽證，打算以自己的BN(O)身份與先生、兩名女兒以及奶奶一同申請，吳小姐與先生及兩名女兒的簽證於2021年10月正式獲發，但由於奶奶沒有BN(O)身份，必須證明需要高度依賴及被照顧才可獲發BN(O) 簽證，需要後補文件，吳小姐一家先後在十六個月內先後三次補交有關文件，但最終在今年11月仍然被英國內政局以依賴度不足為由被拒簽，至今奶奶還獨自在港等待上訴結果，與家人團聚。

UK Majesty (下稱UKM) 首席移民顧問文偉成指出，移民局（內政部）在BN(O) 簽證開放後，對於成年受養人的審批已經進行過多次收緊。「呢類成年受養人個案門檻其實一直都好高，只係BN(O) 簽證開放初期鬆手過一排，依家要證明到老人家日常生活都好有問題，需要被照顧先會批到。最麻煩係移民局要求申請人通知日起計10日內交返足D證明，好多人老人家跟本準備唔切，喺今年11月份開始有個別個案連補交機會都無，十分嚴格。」

內政部高調回應投訴，強硬執法

英國內政部在今年11月5日書面回應有關成年受養人申請處理時間過長的投訴，並承諾於今年年底前，完成處理現時六百多個積壓超過半年的申請。UKM 顧問指出，在內政部發聲明至今，已經累計收到超過50個拒簽求助，當中有人更未獲任何補交機會便直接被拒簽，情況嚴重。

文偉成稱，近期同事處理這類申請需要格外留神，因為並非每名老人家都有嚴重健康問題，解釋上要拿捏精準，任何輕微錯漏都有機會被要求補交文件或拒簽，影響嚴重，輕則延誤行程，嚴重則令受養人失去再申請的機會，一家分隔兩地。

醫療團隊至為關鍵，協助省卻時間

成年受養人申請大部份都需要提交醫療報告作為證明，而醫管局大約需時二至三個月方能完成手續，未能滿足申請人補交文件的時間要求。然而，即使申請人事前準備好報告，很多時均未能達到移民局要求，增加移民官審批難度。

有見港人對獲取醫療報告的要求上處處碰壁，文偉成表示UKM已經有專業的醫療團隊網絡，能夠幫助客人於合理時間內取得相關的醫療報告，助申請人提高成功機會及縮短處理時間。

英國律師主理 過百成功案例

UK Majesty Group Limited (英君集團) 專注英國移民服務多年，團組擁有超過20年經驗並有資深英國移民律師擔任顧問。於2022年，成年受養人成功申請個案已超過100宗， 成功率保持為100%， 當中最快紀錄為一星期獲批， 上訴紀錄為2天後獲批。

限時優惠，獲得免費機票

由現時到2023年 1月31日，為慶祝成年受養人申請成功達100個， 首10位成功完成咨詢及完成手續的申請人，可以獲得由UKM送出的英國機票1張。

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查詢電話: 3151 7277

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(特約)

