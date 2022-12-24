KKday澳門旅遊現金券半價 抵玩TeamLab、摩天輪及酒店自助餐 副刊版 2022/12/24 分享： 分享： 澳門早前宣布放寬入境限制，轉為「5+3」居家隔離，核酸陰性證明亦增至72小時前進行，有望開關。KKday現推出半價優惠購買澳門旅遊現金券，亦有多款活動套票推介，可為未來的澳門之旅做好準備。 由即日起至 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 疫後首個國際郵輪航次 銀海郵輪1月遊東南亞$33,363起 2022/12/21 疫後首個國際郵輪航次 銀海郵輪1月遊東南亞$33,363起 大阪必看聖誕燈飾光之饗宴 大型彩燈路、光雕投影及美食市集 2022/11/26 大阪必看聖誕燈飾光之饗宴 大型彩燈路、光雕投影及美食市集 札幌慕尼黑聖誕節市集 11月22日開催 德國美食＋露天表演節目 2022/11/15 札幌慕尼黑聖誕節市集 11月22日開催 德國美食＋露天表演節目 東京首家姆明專門店12月開幕 明年春季澀谷開姆明主題餐廳 2022/11/09 東京首家姆明專門店12月開幕 明年春季澀谷開姆明主題餐廳 關西國際機場內陸機航廈翻新 全新商店及美食廣場登場 2022/11/02 關西國際機場內陸機航廈翻新 全新商店及美食廣場登場 酒店 美食 澳門 按摩 自助餐 旅遊資訊