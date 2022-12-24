【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 置業家居 2022/12/24 分享： 分享： 2022年快將過去，回顧本年新盤成交表現，受第5波疫情衝擊、銀行調高按息，以及中港兩地尚未通關等利淡因素夾擊下，令成交氣氛持續疲弱，預期全年一手成交涉9,200宗，不單止按年急挫約46%，更創下 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 今日 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 2022地產大事回顧 今日 2022地產大事回顧 各路專家展望明年樓市 今日 各路專家展望明年樓市 你可能感興趣 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 今日 01:00 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 2022地產大事回顧 今日 01:00 2022地產大事回顧 各路專家展望明年樓市 今日 01:00 各路專家展望明年樓市 最新專欄文章 更多 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 今日 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 各路專家展望明年樓市 今日 各路專家展望明年樓市 2022地產大事回顧 今日 2022地產大事回顧 獨家 - 專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦 2022/12/19 專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦 三箭縱齊發 內房恢復仍需時 2022/12/19 三箭縱齊發 內房恢復仍需時 豪宅 銀行 一手市場 新地 柏瓏 NOVO LAND