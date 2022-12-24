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【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低

置業家居 2022/12/24

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2022年快將過去，回顧本年新盤成交表現，受第5波疫情衝擊、銀行調高按息，以及中港兩地尚未通關等利淡因素夾擊下，令成交氣氛持續疲弱，預期全年一手成交涉9,200宗，不單止按年急挫約46%，更創下

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欄名 : 封面故事

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