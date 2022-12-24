2022地產大事回顧 置業家居 2022/12/24 分享： 分享： 港P累加0.625厘 美國為應對本土通脹，美聯儲局於今年6度加息，隨着港美息差擴寬，本港銀行亦被迫上調最優勢利率（P），屬近4年以來首次加息，現時已調高P按息3次，累升0.625厘，為17年來最大年度增 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 今日 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 今日 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 各路專家展望明年樓市 今日 各路專家展望明年樓市 你可能感興趣 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 今日 01:00 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 今日 01:00 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 各路專家展望明年樓市 今日 01:00 各路專家展望明年樓市 最新專欄文章 更多 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 今日 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 各路專家展望明年樓市 今日 各路專家展望明年樓市 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 今日 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 獨家 - 專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦 2022/12/19 專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦 三箭縱齊發 內房恢復仍需時 2022/12/19 三箭縱齊發 內房恢復仍需時 財政預算案 銀主盤 印花稅 豪宅 銀行 P按 長實 BSD 按揭保險