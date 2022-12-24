  • 16°C
香港時間 : 20221224日 (週六) 02:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2022地產大事回顧

置業家居 2022/12/24

分享：

分享：

港P累加0.625厘

美國為應對本土通脹，美聯儲局於今年6度加息，隨着港美息差擴寬，本港銀行亦被迫上調最優勢利率（P），屬近4年以來首次加息，現時已調高P按息3次，累升0.625厘，為17年來最大年度增

...

欄名 : 封面故事

相關文章

疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？
今日
疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？
【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低
今日
【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低
各路專家展望明年樓市
今日
各路專家展望明年樓市

你可能感興趣

疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？
今日 01:00
疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？
【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低
今日 01:00
【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低
各路專家展望明年樓市
今日 01:00
各路專家展望明年樓市

最新專欄文章 更多

疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？
今日
疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？
各路專家展望明年樓市
今日
各路專家展望明年樓市
【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低
今日
【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低
獨家 - 專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦
2022/12/19
專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦
三箭縱齊發 內房恢復仍需時
2022/12/19
三箭縱齊發 內房恢復仍需時
財政預算案 銀主盤 印花稅 豪宅 銀行 P按 長實 BSD 按揭保險

上一篇文章

疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？

下一篇文章

【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？