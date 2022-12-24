2022地產大事回顧

港P累加0.625厘

美國為應對本土通脹，美聯儲局於今年6度加息，隨着港美息差擴寬，本港銀行亦被迫上調最優勢利率（P），屬近4年以來首次加息，現時已調高P按息3次，累升0.625厘，為17年來最大年度增

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入