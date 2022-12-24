各路專家展望明年樓市 置業家居 2022/12/24 分享： 分享： 新地副董事總經理雷霆：通關在望 樓市價量強力反彈 美國加息已近尾聲，預期利息明年初會見頂，而近日中港俱放寬防疫措施，本港內外全面通關可期，經濟復甦在望，預期明年樓市有機會價量強力反彈，並錄得溫和升幅，全 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 今日 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 今日 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 2022地產大事回顧 今日 2022地產大事回顧 你可能感興趣 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 今日 01:00 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 今日 01:00 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 2022地產大事回顧 今日 01:00 2022地產大事回顧 最新專欄文章 更多 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 今日 疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 2022地產大事回顧 今日 2022地產大事回顧 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 今日 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 獨家 - 專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦 2022/12/19 專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦 三箭縱齊發 內房恢復仍需時 2022/12/19 三箭縱齊發 內房恢復仍需時 豪宅 樓價 趙國雄 施永青 布少明