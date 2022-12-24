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各路專家展望明年樓市

置業家居 2022/12/24

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新地副董事總經理雷霆：通關在望 樓市價量強力反彈

美國加息已近尾聲，預期利息明年初會見頂，而近日中港俱放寬防疫措施，本港內外全面通關可期，經濟復甦在望，預期明年樓市有機會價量強力反彈，並錄得溫和升幅，全

...

欄名 : 封面故事

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