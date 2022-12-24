疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？ 置業家居 2022/12/24 分享： 分享： 【2022樓市回顧與前瞻】受年初爆發的第五波疫情，加上年中起美國正式步入加息周期雙重夾擊下，本港樓市於2022年嚴重受挫。反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）按年下挫16%之餘，整體住宅成交量按年 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 今日 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 2022地產大事回顧 今日 2022地產大事回顧 各路專家展望明年樓市 今日 各路專家展望明年樓市 你可能感興趣 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 今日 01:00 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 2022地產大事回顧 今日 01:00 2022地產大事回顧 各路專家展望明年樓市 今日 01:00 各路專家展望明年樓市 最新專欄文章 更多 各路專家展望明年樓市 今日 各路專家展望明年樓市 2022地產大事回顧 今日 2022地產大事回顧 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 今日 【一手篇】全年僅9,200宗成交 創9年新低 獨家 - 專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦 2022/12/19 專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦 三箭縱齊發 內房恢復仍需時 2022/12/19 三箭縱齊發 內房恢復仍需時 財政預算案 中原地產 財政司 二手市場 CCL P按 樓價 疫情 加息 海濱花園