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疫情息魔夾擊 樓價急挫 專家預測來年可反彈？

置業家居 2022/12/24

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【2022樓市回顧與前瞻】受年初爆發的第五波疫情，加上年中起美國正式步入加息周期雙重夾擊下，本港樓市於2022年嚴重受挫。反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）按年下挫16%之餘，整體住宅成交量按年

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欄名 : 封面故事

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