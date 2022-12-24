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啟德MONACO及GRANDE MONACO陸續收樓 住客會所及現樓示位率先睇

置業家居 2022/12/24

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會德豐地產發展的啟德MONACO及GRANDE MONACO，早前已獲批滿意紙，陸續通知業主收樓，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目兩期累售616伙，佔全盤逾95%，套現逾$87億，平均成交呎價約$

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欄名 : 新盤速遞

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