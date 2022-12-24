啟德MONACO及GRANDE MONACO陸續收樓 住客會所及現樓示位率先睇 置業家居 2022/12/24 分享： 分享： 會德豐地產發展的啟德MONACO及GRANDE MONACO，早前已獲批滿意紙，陸續通知業主收樓，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目兩期累售616伙，佔全盤逾95%，套現逾$87億，平均成交呎價約$ ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 油塘蔚藍東岸 擬明年現樓推售餘貨 2022/12/17 油塘蔚藍東岸 擬明年現樓推售餘貨 大圍柏傲莊I 28萬呎會所曝光 3大主題活現「都市莊園美學」 2022/12/10 大圍柏傲莊I 28萬呎會所曝光 3大主題活現「都市莊園美學」 TWENTY PEAK ROAD BY V連泳池洋房 飽覽維港 盡顯非凡氣派 2022/11/19 TWENTY PEAK ROAD BY V連泳池洋房 飽覽維港 盡顯非凡氣派 大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶 2022/11/12 大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶 啟德澐璟下周一首推118伙招標 意向價參考南區及九龍站 2022/11/12 啟德澐璟下周一首推118伙招標 意向價參考南區及九龍站 一手市場 MONACO GRANDE MONACO