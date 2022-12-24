大圍柏傲莊I約190伙放租 1房最平$1.55萬起

由新世界及港鐵合作發展的大圍站柏傲莊I，近日陸續入伙，據同區代理指出，現時已錄得約45宗租務個案，平均呎租約$45，目前約有190個放租盤，最平1房叫租由$1.55萬起。

中原高級區域董事歐偉基表示，柏

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