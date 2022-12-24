大圍柏傲莊I約190伙放租 1房最平$1.55萬起 置業家居 2022/12/24 分享： 分享： 由新世界及港鐵合作發展的大圍站柏傲莊I，近日陸續入伙，據同區代理指出，現時已錄得約45宗租務個案，平均呎租約$45，目前約有190個放租盤，最平1房叫租由$1.55萬起。 中原高級區域董事歐偉基表示，柏 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 直擊3房套樓王單位 前女主播都係業主 今日 直擊3房套樓王單位 前女主播都係業主 柏傲莊I 交樓質素理想 多項工種得滿分【獲98分】 今日 柏傲莊I 交樓質素理想 多項工種得滿分【獲98分】 通車後增5條巴士綫 惟均非全日服務 2022/12/17 通車後增5條巴士綫 惟均非全日服務 「蝴蝶」橋全長約1公里 登橋後風景盡收眼底 2022/12/17 「蝴蝶」橋全長約1公里 登橋後風景盡收眼底 將藍隧道通車 將軍澳二手旺市不旺價 2022/12/17 將藍隧道通車 將軍澳二手旺市不旺價 放盤 大圍 柏傲莊I