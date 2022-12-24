柏傲莊I 交樓質素理想 多項工種得滿分【獲98分】 置業家居 2022/12/24 分享： 分享： 大圍站柏傲莊I近期陸續收樓，本刊記者連同工程監督師詹濟南（詹Sir）驗收2A座高層B室，實用面積754平方呎，屬3房連套房間隔。單位交樓質素理想，多項工種獲滿分，只有少許瑕疵。 至於驗樓時，詹Sir發現 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 直擊3房套樓王單位 前女主播都係業主 今日 直擊3房套樓王單位 前女主播都係業主 大圍柏傲莊I約190伙放租 1房最平$1.55萬起 今日 大圍柏傲莊I約190伙放租 1房最平$1.55萬起 通車後增5條巴士綫 惟均非全日服務 2022/12/17 通車後增5條巴士綫 惟均非全日服務 「蝴蝶」橋全長約1公里 登橋後風景盡收眼底 2022/12/17 「蝴蝶」橋全長約1公里 登橋後風景盡收眼底 將藍隧道通車 將軍澳二手旺市不旺價 2022/12/17 將藍隧道通車 將軍澳二手旺市不旺價 驗樓 詹濟南