直擊3房套樓王單位 前女主播都係業主 置業家居 2022/12/24 分享： 分享： 【同場加映】柏傲莊I作為樓王的2A座B室，日前亦正式曝光，單位分布於該座數8至51樓內，實用面積754平方呎，屬3房連套房間隔，屬全屋苑最佳坐向及景觀，大廳與3間睡房同向，望城門河景。 單位於大門處設有 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 柏傲莊I 交樓質素理想 多項工種得滿分【獲98分】 今日 柏傲莊I 交樓質素理想 多項工種得滿分【獲98分】 大圍柏傲莊I約190伙放租 1房最平$1.55萬起 今日 大圍柏傲莊I約190伙放租 1房最平$1.55萬起 通車後增5條巴士綫 惟均非全日服務 2022/12/17 通車後增5條巴士綫 惟均非全日服務 「蝴蝶」橋全長約1公里 登橋後風景盡收眼底 2022/12/17 「蝴蝶」橋全長約1公里 登橋後風景盡收眼底 將藍隧道通車 將軍澳二手旺市不旺價 2022/12/17 將藍隧道通車 將軍澳二手旺市不旺價 方健儀