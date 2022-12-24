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直擊3房套樓王單位 前女主播都係業主

置業家居 2022/12/24

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【同場加映】柏傲莊I作為樓王的2A座B室，日前亦正式曝光，單位分布於該座數8至51樓內，實用面積754平方呎，屬3房連套房間隔，屬全屋苑最佳坐向及景觀，大廳與3間睡房同向，望城門河景。

單位於大門處設有

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欄名 : 樓市熱話

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方健儀

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