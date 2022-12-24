直擊3房套樓王單位 前女主播都係業主

【同場加映】柏傲莊I作為樓王的2A座B室，日前亦正式曝光，單位分布於該座數8至51樓內，實用面積754平方呎，屬3房連套房間隔，屬全屋苑最佳坐向及景觀，大廳與3間睡房同向，望城門河景。

單位於大門處設有

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入