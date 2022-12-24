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搬屋好頭痛？ 專家醒你9大貼士

置業家居 2022/12/24

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不少人認為畢業、工作、結婚、生子、買樓買車是人生大事，當人經歷不同階段變化，也許需要搬家轉轉新環境，其實搬屋亦算是人生大事！搬屋，一想起令人頭痛，除了包裹搬走所有家當，原來微細至Wifi也可搬走，本刊

...

欄名 : 地區‧人‧情

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