天茂領航灣擁4景優勢 連裝修售￥198萬起 置業家居 2022/12/24 分享： 分享： 珠海金灣為唯一個集機場、港口、鐵路、城軌、高速公路等海陸空交通網絡的地區，而金灣航空新城更為當中核心地區，地段吸引，加上前臨河景的住宅項目更為市場重視，而目前加推的天茂領航灣，集海、河、濕地、城市4景 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 華發綠洋灣供應山海景大宅 售價￥520萬起 2022/12/17 華發綠洋灣供應山海景大宅 售價￥520萬起 粵海拾桂府加推單位 連裝修首期￥41萬起 2022/11/19 粵海拾桂府加推單位 連裝修首期￥41萬起 珠海天恒灣景主攻海景大戶 入場門檻￥400萬起 2022/11/12 珠海天恒灣景主攻海景大戶 入場門檻￥400萬起 格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起 2022/10/08 格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起 綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場 2022/09/17 綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場 人民幣 設計 交通 珠海 加推單位