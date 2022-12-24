天茂領航灣擁4景優勢 連裝修售￥198萬起

珠海金灣為唯一個集機場、港口、鐵路、城軌、高速公路等海陸空交通網絡的地區，而金灣航空新城更為當中核心地區，地段吸引，加上前臨河景的住宅項目更為市場重視，而目前加推的天茂領航灣，集海、河、濕地、城市4景

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