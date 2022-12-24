倫敦Graphite Square鄰近金絲雀碼頭 1房入場費$744.3萬起 置業家居 2022/12/24 分享： 分享： Vauxhall坐落於英國倫敦Zone 1的黃金地段，鄰近九榆樹區（Nine Elms）及泰晤士河畔，而且鄰近金絲雀碼頭（Canary Wharf），兼享美景及市區之便利。該區最新有住宅項目 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 加拿大列治文邵苑擁河畔美景 戶戶連車位 售$425萬起 2022/12/17 加拿大列治文邵苑擁河畔美景 戶戶連車位 售$425萬起 曼徹斯特Ridgefield Street逾千呎5房排屋 入場費$305萬起 2022/12/10 曼徹斯特Ridgefield Street逾千呎5房排屋 入場費$305萬起 曼徹斯特Pavilion Wharf鄰近著名大學 1房入場費$207.7萬起 2022/12/03 曼徹斯特Pavilion Wharf鄰近著名大學 1房入場費$207.7萬起 吉隆坡ARIA Luxury Residence比鄰雙子塔 991呎戶售$234萬起 2022/11/26 吉隆坡ARIA Luxury Residence比鄰雙子塔 991呎戶售$234萬起 新加坡One Pearl Bank首推「Sky Villas」頂層特色戶 盡覽開闊新加坡市景 2022/11/19 新加坡One Pearl Bank首推「Sky Villas」頂層特色戶 盡覽開闊新加坡市景 英國 倫敦 海外物業 英鎊