倫敦Graphite Square鄰近金絲雀碼頭 1房入場費$744.3萬起

Vauxhall坐落於英國倫敦Zone 1的黃金地段，鄰近九榆樹區（Nine Elms）及泰晤士河畔，而且鄰近金絲雀碼頭（Canary Wharf），兼享美景及市區之便利。該區最新有住宅項目

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入