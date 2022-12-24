Tom Dixon酒具 添節日色彩 置業家居 2022/12/24 分享： 分享： Tom Dixon出品的酒具，充滿英式禮儀。今個聖誕節，會否成為你的心水選擇？英國設計界的靈魂人物Tom Dixon，為英式餐酒而設的Tank威士忌醒酒器與酒杯，結合波蘭傳統玻璃工藝與手繪紅銅裝飾，令 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 Pricerite實惠自家品牌SECO 主打綠色健康生活 今日 Pricerite實惠自家品牌SECO 主打綠色健康生活 Olfaction N'香薰專櫃進駐太古廣場 遊走世界各地獨有香氣 2022/12/17 Olfaction N'香薰專櫃進駐太古廣場 遊走世界各地獨有香氣 Bang & Olufsen書架式揚聲器 外形纖巧 音效強大 2022/12/17 Bang & Olufsen書架式揚聲器 外形纖巧 音效強大 JimixSTORE元創方旗艦店 搜羅各地家品廚具及精品 2022/12/17 JimixSTORE元創方旗艦店 搜羅各地家品廚具及精品 人氣藝術家Yinka Ilori 首間實體店揭幕 2022/12/10 人氣藝術家Yinka Ilori 首間實體店揭幕 家品 TOM DIXON 聖誕節 實惠家居 疫情 冠狀病毒 消費資訊