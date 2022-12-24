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Tom Dixon酒具 添節日色彩

置業家居 2022/12/24

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Tom Dixon出品的酒具，充滿英式禮儀。今個聖誕節，會否成為你的心水選擇？英國設計界的靈魂人物Tom Dixon，為英式餐酒而設的Tank威士忌醒酒器與酒杯，結合波蘭傳統玻璃工藝與手繪紅銅裝飾，令

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欄名 : 家居新知

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