Pricerite實惠自家品牌SECO 主打綠色健康生活

Pricerite實惠旗下的SECO推出全新系列，涵蓋個人護理及家居衞生用品等。除了新上架的都市剪影系列醫用口罩、可種植鉛筆及草本殺菌噴霧外，快將推出的「b-MOLA X SECO便攜式空氣處理器」，

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