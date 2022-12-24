德國寶新登場 吸塵拖地2合1 置業家居 2022/12/24 分享： 分享： 打掃家居離不開先吸塵後拖地？德國寶全新無綫乾濕拖地吸塵機，標榜吸塵拖地2合1，提升清潔效率。由即日起至27日，大家還可前往灣仔會展1號館的「香港冬季購物節2022」及「香港家居潮流博覽2022」，在德 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 LG全新便攜式揚聲器 一邊聽歌一邊展示燈效 今日 LG全新便攜式揚聲器 一邊聽歌一邊展示燈效 Panasonic電熱盤 兩邊爐頭獨立運作 今日 Panasonic電熱盤 兩邊爐頭獨立運作 電暖氈暖笠笠過冬 2022/12/17 電暖氈暖笠笠過冬 Philips全新空氣蒸鍋 保留高達90%營養成分 2022/11/26 Philips全新空氣蒸鍋 保留高達90%營養成分 Dyson Gen5detect全新吸塵體驗 2022/11/05 Dyson Gen5detect全新吸塵體驗 家電 Panasonic 德國寶 消費資訊