讓平台企業 成經濟穩增長原動力

中央經濟工作會議上周四及五（15及16日）一連兩天在北京舉行，為明年經濟工作定調。會議指出，明年要堅持穩定當頭，穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大宏觀調控力度；當前中國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。不過，早前推出的多項政策成效漸見，強調明年經濟運行有望總體回升。

所以，明年中國經濟任務，是「穩」字和「拼」字，而經濟的「穩」就要從戰略全局出發，從改善社會心理預期、提振發展信心入手。的確，經過3年新冠疫情的折騰，市場、企業及居民的信心已經跌至歷史最低點，提振信心是十分重要的；那麼，拼經濟，拼甚麼？明年中國經濟增長點在哪裏？

3年嚴控疫 恢復內需非易事

就當前中國經濟形勢來看，居民消費需求極度疲弱，在疫情管制放寬後，居民消費可能會逐漸恢復，但是在嚴厲管制疫情的3年間，多數居民收入都在減少，疫情期間政府也沒有給居民直接的收入補貼，恐怕多數居民的消費力是十分有限的，要擴大內需、讓居民消費恢復到疫情前水平，實在並非易事。

至於投資，今年房地產經歷了嚴重的周期性下行調整，房地產開發投資一直處於負增長（1至11月為負增長9.8%），而且這種態勢在明年並不容易逆轉，盡管這次中央經濟工作會議，對房地產有不少利好政策，但房地產要恢復仍然困難重重；今年基礎設施投資一枝獨秀，成為保證投資增長重要的方式，但是這些無效率的投資，不僅讓地方政府債務負擔急劇增長而難以持續，更在於經過今年基礎設施投資項目能上盡上，明年地方政府要推出更多基礎設施投資項目並非易事；再加上近幾個月出口增長轉弱，要保證明年中國經濟「穩增長」，困難肯定是空前巨大。

增長兩大動力 均嚴重收縮

可以看到，近十幾年來，拉動中國經濟增長最重要的兩大動力（房地產及平台經濟），今年都出現嚴重收縮。對於房地產市場，當前的同期性下行調整在明年還會延續，房地產重新成為經濟「穩增長」主要支柱產業的概率應該不會太高；因此，明年中國要拼經濟，盡管新能源汽車、生物醫藥有一定的助推作用，但其體量還是有限，只有重新啟動數碼經濟或平台經濟，才是中國經濟「穩增長」的主要動力。

這次中央經濟工作會議要求大力發展數碼經濟，提升常態化監管水平，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手；同時，為了落實這點，在會議公告中多次落實「兩個毫不動搖」，明年中國數碼經濟或平台經濟又可能是一個發展的好機會。

理論上一般認為，在現代經濟生活中，當一國的服務業成為國民經濟主要產業後，經濟增長速度會呈現緩慢而穩定的下行趨勢，國際經驗是如此，中國近10年來的情況也是如此。傳統服務業有3大特徵，第一，服務是提供和接受勞務，沒有實物形態產出，因而不能儲存；第二，服務供給和消費同時同地發生；第三，服務的不可能儲存和供求同步性，導致不可遠距離貿易。

因此，服務業受規模效率、分工效率、貿易效率等約束，被認為是低效率產業，當一個國家的服務業，在整個產業結構中的比重升到50%以上時，經濟增長速度放緩下行就會成為一種趨勢，而數碼經濟的出現，就是要克服影響服務業效率提升的各種約束，讓服務業同樣成為經濟效率快速上升的產業。由此，近20多年來，數碼經濟也成為一國經濟持續快速增長的主要動力。

中國服務業增加值佔GDP比重，於2012年首次超過製造業，2015年超過50%，同期中國經濟增長速度呈現緩慢而穩定的下行趨勢；而這個時期中國經濟仍然保證穩定增長，與數碼經濟快速發展密不可分。根據國家統計局和商務部的數據，中國網絡零售額增長，明顯快於社會消費總額增長，網絡零售額由2001年10.4億元，增長至2020年的11.76萬億元，是2001年的11,760倍，而同期社會消費零售額則由4.22萬億元，增長至39.20萬億元，增幅僅為10倍；至於消費綫上化水平，在2012年、2014年、2020年分別為6.37%、10.75%、30%，這些數據均顯示數碼經濟具有巨大增長能力。

更重要的是，經濟的數碼化不僅在於全面化解了服務業效率低下的約束，而且推動了整個社會及經濟生活質的變化，萬物互聯、性質疊加。數據成為新的生產要素、資源配置方式改變、新的經濟組織形成、新的價值創造及社會財富迅速增長等，這些都是經濟數碼化驅動之結果。例如在目前經濟生活中最習以為常的支付寶和微信支付，不僅使用便利、廣泛、效率無數倍提升，更在於資金無成本或低成本快速流動，從而成為社會財富增長及創造的重要工具。所以，十幾年來數碼經濟的空前繁榮，成為中國經濟「穩增長」的最大動力。

反壟斷監管整頓 礙數碼經濟前景

但是，從2020年下半年以來，政府以企業反壟斷為由，對平台企業的整頓和監管，則給繁榮成長中的中國數碼經濟或平台經濟，澆上了一盆冷水。在最近胡潤全球500強企業榜單排名中，由於市場疲弱及對高科技平台企業的打壓，中國35家頂級公司的市值，在兩年內暴跌52%，下跌金額達2.36萬億美元，大型科技平台企業騰訊及阿里巴巴，分別從最具有價值公司前10名，下跌至第26位和第48位；兩大公司的市值亦大幅縮水，騰訊市值由4,320億美元跌至目前2,650億美元，而阿里巴巴則由4,150億美元跌至1,710億美元，其他不少沒有上榜的大型科技平台，市值縮水更是慘不忍睹。

大型科技平台公司的市值急劇縮水，不僅意味着投資者不再看好這些大型科技平台公司的前景與未來、近年空前繁榮的中國數碼經濟之終結，更是意味着中國數碼經濟的規模全面收縮、競爭力全面下降，對中國經濟「穩增長」的貢獻力全面減弱。究其原因，就在於2020年下半年以來，政府對大型科技平台反壟斷的監管與整頓，在於沒有了解數碼經濟的本質特徵和運行內在規律的情況下，以傳統及政治運動性的方式，對科技平台企業進行監管與治理。

例如，在數碼經濟運行中，低於邊際成本定價或「掠奪性定價」、平台「二選一」、「大數據殺熟」（指同樣的商品或服務，舊客户看到的價格比新客户高出許多的現象）、最惠國待遇條款、平台自我優待等行為，目前在理論上都存在巨大爭議，根本無法給出正確與否的結論。但是，政府監管者則以傳統的法律原則，斷定平台企業的這些行為是否壟斷，例如國家市場監管總局在去年依法對阿里巴巴實施的「二選一」的壟斷行為，作出行政罰款182億元的處理。

動態化監管治理 重建市場信心

就經濟理論而言，排他性協議有促進競爭之效應，也有反競爭的效應，要根據具體情況而定，而實證研究結果也表明，「二選一」作為一種排他性協議，在平台企業運行過程中，反競爭的效果是不確定的。因此，若政府監管者在執法的法理不足情況下，就這些有爭議的行為對平台企業做出壟斷的裁決，肯定會嚴重挫傷大型平台企業的信心、扭曲平台企業的行為方式，甚至影響整個數碼經濟的發展與繁榮。中國政府以運動式的方式，對平台企業進行反壟斷監管與治理，則成為近兩年來中國數碼經濟急劇收縮的重要原因。

所以，要重啟中國的平台經濟，並讓數碼經濟平台經濟重新成為中國經濟「穩增長」的動力，就得對兩年來政府以運動式的方式，對大型科技平台企業反壟斷的監管和治理，進行全面理論反思，以此總結經驗教訓，以更為開放及寬容的方式，面對數碼經濟創新，在切實把握數碼經濟本質特徵及內在運行規律的基礎上，來制定政策及法規，對平台經濟進行動態化監管與治理，唯有如此才能重建中國數碼經濟的市場信心，重新打造數碼經濟的繁榮，增加中國數碼經濟的國際競爭力。

▲ 就當前中國經濟形勢來看，要擴大內需、讓居民消費恢復到疫情前水平，實在並非易事。（中新社資料圖片）