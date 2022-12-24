優化醫療券 助長者應對醫療通脹

通脹持續高企，不少長者正勒緊褲頭過日子，在衣食住行等各方面，長者或可按實際需要而盡量節省，但醫療開支卻有增無減，實際付出的醫療費用，往往比預期多。特區政府自2009年開始推行長者醫療券試驗計劃，至2012年轉為經常性計劃，為長者供財政資助，讓他們按自己的健康需要，選用私營基層醫療服務。計劃普遍受大眾歡迎，多年來曾多次增加資助金額和調整執行方法，但是隨着醫療成本不斷上升及經濟下滑，現時資助金額仍有上調需要。

累積金額上限 難應付多次求診

自2015年開始至今，每位合資格長者每年可獲發2,000元醫療券金額，用作支付私營基層醫療服務，累積金額上限由4,000元（2015年）逐漸增加至8,000元（2022年），超過了這個上限，所累積的醫療券金額將會被取消。這個資助金額，被批評指不足以給長者應付多次求診，尤其是有慢性疾病治理需要的長者；衞生署於2016年的研究亦指出，46%受訪長者認為2,000的資助金額不足夠、44%長者認為合適、10%長者表示「不知道」。

最新的施政報告推出為期3年的先導計劃，將醫療券金額增加至2,500元，當長者使用不少於1,000元醫療券於特定的基層醫療用途（例如預防疾病和管理健康）後，便會獲得增添的500元醫療券；但是，仍然有不少長者認為，先導計劃未能滿足他們基本醫療的開支，究竟原因是甚麼？

按規定，醫療券只可用於私營醫療服務上，目的是輔助現有公營醫療服務。現時一般私家全科醫生每次診治收費平均350元、專科醫生每次診治收費平均高於800元，按衞生署統計，今年第二季按醫療服務類別的每宗醫療券申領交易金額中位數為：西醫390元、中醫300元、牙醫800元、職業治療師350元、物理治療師310元、醫務化驗師700元、放射技師660元、護士525元、脊醫550元、第一部分註冊的視光師1,600元；但是，這些數字只代表長者每次申領交易的金額，不少長者同時患有多種長期病患，每年需要多次覆診，接受多個專業範疇的服務。同期申領總金額最高的服務則是西醫（2.77億元），其次是中醫（2.25億元）、牙醫（9,600萬元），可見長者使用醫療券主要是尋求醫療服務。

或需延遲治療 風險大增

隨着年紀愈老邁，長者的健康問題也愈複雜，醫療負擔亦只會不斷增加，醫療券金額即使在過去數年有增加，也難以幫助長者長期負擔私營醫療服務的費用，更何況以上收費並未包括特別的檢查或療程。有些長者需要接受較昂貴的治療，卻因經濟情況不容許，無奈選擇延遲接受治療，把數年的醫療券配額累積起來，用作支付治療費用；在接受治療之前，卻需要承受疾病所帶來的不適和生活不便，甚至面對病情惡化的風險，得不償失。即使醫療券金額將會由每年2,000元增加至2,500元，能否有效減輕長者的醫療負擔，或許大家已心中有數。

施政報告同時將醫療券適用範圍，擴大至「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師，以及購買經專業評定並提供的醫療設備。理論上，擴大了醫療券的適用範圍，有助長者按個人健康需要使用醫療券，可以把資源更適當地使用；但實際上，現時醫療券的金額，又足夠資助到甚麼程度？

提升累積上限 增靈活性

現時醫療券是不可以用於公營或政府直接資助的醫療服務，即使政府在推動基層醫療服務的檢討上，仍未有考慮逐步放寬限制。筆者認為，相關限制未必能如政府所願，減輕公營醫療的負擔，因為公、私營醫療服務的收費差距甚大，再加上近年醫療通脹持續上升，私營醫療機構在短期內只可以靠加價達至收支平衡和獲取利潤，醫療券的金額相對地變得愈來愈不足夠，未能有效幫助長者使用私營醫療服務。

其實長者未必因為「公營醫療收費較私營收費低」而選用其服務，而是考慮「量入為出」原則，選擇自己能夠支付的服務；當他們負擔得起，仍然會選擇私營醫療服務。所以筆者建議，增加醫療券的金額，進一步減少甚至抵銷醫療通脹對長者的醫療負擔，另外參考私營醫療市場情況，提升醫療券累積金額上限，方便長者使用醫療券支付較昂貴的治療。施政報告亦公布，容許夫妻共同使用醫療券，這項安排提升了使用醫療券的靈活性，相信社會人士會普遍支持。