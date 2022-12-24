維持公共交通生態平衡 促良性競爭

香港的公共交通服務以效率見長，乘客量達千萬人次，超過90%市民習慣利用公共交通出行。要維持一個令人滿意的公共交通系統、使各種公共交通服務各司其職殊不容易，除了透過市場調節，政府的運輸政策更是一隻有形之手，對公共交通服務生態平衡起關鍵作用。

以鐵路為骨幹 效益較高

特區政府在1999年進行了「第三次整體運輸研究」，為各種公共交通服務的效率和功能，訂定其角色定位及分級，其中鐵路被定為優先發展的運輸服務；同年，政府確立「以鐵路為骨幹」的主要發展方向，2017年發表的《公共交通策略研究》，也是延續了第三次整體研究對各種公共交通服務的定位。無論如何，鐵路將會繼續是香港公共交通服務的核心。

鐵路具有載客量高、不佔用路面及環境損害較少等好處，從效益出發，優先發展鐵路亦屬無可厚非。20年多來，香港積極發展鐵路網絡，至今已有長達271公里的鐵路，亦成為港人出行的最主要交通選項。據運輸署資料，在2021年，本港的公共交通有約41%是倚靠鐵路，達至第三次整體研究的預期；而在鐵路未能覆蓋的地方，需倚重專營巴士、小巴等路面運輸服務連接鐵路，或直達市區核心地帶。然而，隨着鐵路網絡覆蓋日趨全面，意味其他公共交通服務的角色受到挑戰，令現存公共交通服務平衡產生變化。

檢討路面交通定位 優勢互補

筆者的擔憂並非危言聳聽，以人口約3萬的皇后山為例，只有4條班次疏落的路綫來往市區，皇后山的公共交通服務主要依賴一條專營巴士路綫，接駁居民至粉嶺鐵路站。縱然政府在北區巴士路綫重組時，在粉嶺公路設置了巴士轉乘站，供當區居民轉乘其他路綫前往各區，但試問誰願意在日曬雨淋的轉車站候車10至數十分鐘，而不選搭班次頻密的鐵路？若專營巴士的定位，是用於協助分流鐵路乘客，在目前政策執行的層面上，此如意算盤恐怕打不響。長此下去，我們不難預期，專營巴士接駁鐵路的功能將更為明顯，與小巴的角色日漸模糊，更使載客量較低的小巴被邊緣化。

23年前訂立的角色定位，使鐵路得享優勢，在鐵路網絡大規模擴展後，或多或少令其他公共交通服務出現向下流的現象；時移勢易，當年訂定的政策方針，是否適用於今日的社會環境，值得當局思考。公共交通服務並非零和遊戲，讓各種服務處於一個巧妙的生態平衡，才能達至優勢互補，為市民提供多樣性的選擇，促進良性競爭，各種公共交通服務才得以持續發展。