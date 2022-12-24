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馬勒當拿與阿根廷 聰明混亂完美結合

國際版 2022/12/24

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阿根廷事隔36年再度奪得世界盃，球王美斯（Linoel Messi）童話般圓夢捧盃一幕觸動世人，而奪冠後舉國慶祝，令外界再次感受到足球在阿根廷地位之高。

作者旅居當地 感受足球威力

是次推薦好書《

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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