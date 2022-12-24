馬勒當拿與阿根廷 聰明混亂完美結合 國際版 2022/12/24 分享： 分享： 阿根廷事隔36年再度奪得世界盃，球王美斯（Linoel Messi）童話般圓夢捧盃一幕觸動世人，而奪冠後舉國慶祝，令外界再次感受到足球在阿根廷地位之高。 作者旅居當地 感受足球威力 是次推薦好書《 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 馬勒當拿與阿根廷 聰明和混亂完美結合 2022/12/23 馬勒當拿與阿根廷 聰明和混亂完美結合 人力需求勁 為何薪金追不上通脹？ 2022/12/17 人力需求勁 為何薪金追不上通脹？ 失業率非勞動力市場強弱唯一指標 就業不足成癥結 2022/12/16 失業率非勞動力市場強弱唯一指標 就業不足成癥結 貢獻酒文化有功 為女性乾杯 2022/12/10 貢獻酒文化有功 為女性乾杯 酒文化歷史女性貢獻良多 吧檯設計影響至今 2022/12/09 酒文化歷史女性貢獻良多 吧檯設計影響至今 運動 足球 運動 世界盃 阿根廷