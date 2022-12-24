聖公會陳謳明 盼城市滿喜樂和平希望 政治版 2022/12/24 分享： 分享： 「喜樂、和平和希望，是今日世界最缺乏的三樣東西……今年的聖誕，讓我們嘗試看闊一點，願這個聖誕節成為我們的轉捩點。」 「世界現在需要的是愛，甜蜜的愛。這是唯一不足夠的……」 聖誕將至，香港聖公會教省主教長陳 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 黃偉綸何永賢 冬至探劏房戶送「禮」 2022/12/23 黃偉綸何永賢 冬至探劏房戶送「禮」 張宇人中招前夕 林鄭曾除口罩合照 2022/12/22 張宇人中招前夕 林鄭曾除口罩合照 梁君彥今拉隊逛工展會 惜無緣試食 2022/12/21 梁君彥今拉隊逛工展會 惜無緣試食 立會新丁陳永光 變「駐會中醫師」？ 2022/12/20 立會新丁陳永光 變「駐會中醫師」？ 黎智英案釋法 盧文端：本地處理會好些 2022/12/19 黎智英案釋法 盧文端：本地處理會好些 政治 聖誕節 天主教 疫情 香港 防疫措施 社交平台 戰爭 地緣政治 經濟衰退