聖公會陳謳明 盼城市滿喜樂和平希望

「喜樂、和平和希望，是今日世界最缺乏的三樣東西……今年的聖誕，讓我們嘗試看闊一點，願這個聖誕節成為我們的轉捩點。」

「世界現在需要的是愛，甜蜜的愛。這是唯一不足夠的……」

聖誕將至，香港聖公會教省主教長陳

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