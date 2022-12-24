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聖公會陳謳明 盼城市滿喜樂和平希望

政治版 2022/12/24

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「喜樂、和平和希望，是今日世界最缺乏的三樣東西……今年的聖誕，讓我們嘗試看闊一點，願這個聖誕節成為我們的轉捩點。」

「世界現在需要的是愛，甜蜜的愛。這是唯一不足夠的……」

聖誕將至，香港聖公會教省主教長陳

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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