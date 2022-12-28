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ZENITH X Fusalp 帶出中性運動時尚

副刊版 2022/12/28

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ZENITH與法國滑雪服飾品牌Fusalp聯乘，推出將雙方DNA巧妙結合的DEFY Classic Skeleton特別版腕錶，在保留ZENITH標誌性五角星同時，又融匯Fusalp的星形與雪花圖案，

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欄名 : News

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