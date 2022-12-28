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故宮文化博物館水墨藝術節 免費參觀及參加工作坊

副刊版 2022/12/28

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大華銀行（香港）與香港故宮文化博物館合作，即日起至12月30日舉辦首屆水墨藝術節。藝術節讓觀眾體驗嶄新、獨特而多變的中國水墨藝術文化，節目包括AR互動體驗、專題講座、紀錄片放映、藝術工作坊，以及期間限

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欄名 : 本地遊

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