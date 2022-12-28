故宮文化博物館水墨藝術節 免費參觀及參加工作坊 副刊版 2022/12/28 分享： 分享： 大華銀行（香港）與香港故宮文化博物館合作，即日起至12月30日舉辦首屆水墨藝術節。藝術節讓觀眾體驗嶄新、獨特而多變的中國水墨藝術文化，節目包括AR互動體驗、專題講座、紀錄片放映、藝術工作坊，以及期間限 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 錦田鄉村俱樂部 偽富士山下波斯菊 2022/12/14 錦田鄉村俱樂部 偽富士山下波斯菊 朗廷酒店梵高主題Staycation AR實景裝飾兼送禮品 2022/12/08 朗廷酒店梵高主題Staycation AR實景裝飾兼送禮品 大東山秋天行山攻略 芒草外兩個大熱打卡位 2022/12/06 大東山秋天行山攻略 芒草外兩個大熱打卡位 香港海防博物館重開免費入場 新展覽廳+史迹徑 訴說海防歷史故事 2022/11/26 香港海防博物館重開免費入場 新展覽廳+史迹徑 訴說海防歷史故事 西貢海藝術節開鑼 跳島藝遊鹽田梓橋咀洲 2022/11/23 西貢海藝術節開鑼 跳島藝遊鹽田梓橋咀洲 AR 工作坊 博物館 故宮文化博物館 故宮 銀行