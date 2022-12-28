日前某保險公司高層遭廉政公署落案起訴貪污，涉嫌收受五名下綫保險代理總值三十六萬元的名牌手袋和頸鏈，以協助對方獲客戶投購保單。近年，企業管治（Corporate Governance）是每間機構不敢不重視的大課題，因企業管治好與壞，牽連甚廣，從實質營運和管理上、利益持份者管理上、企業形象和聲譽上、政府懲治上、與生意夥伴合作上，全都有影響，誰會樂於被人知悉跟管治混帳的機構為伍。

因此，現時很多重視企業管治的機構，都白紙黑字列明嚴禁貪污行為。聽聞該保險公司也列明嚴禁僱員收受回佣、賄賂或送禮等行為，若僱員接受價值逾三百美元的禮物，必須先獲公司批准。企業白紙黑字列明清楚，至少保護到自己是有做企業管治的，若有職員犯規，就要大義滅親，否則，一顆老鼠屎會連累一鍋粥。

其實，此類下屬送豪禮給上司事件，又豈止得此保險公司一單？其他行業如娛樂圈也有不少。即使一間企業沒有寫名嚴禁職員接受名貴禮物之行為，身為高層，應有分寸，若俾所有人都知道自己有鋪得意忘形接受下屬名牌包包或手錶之癮，不僅影響自己，更損害公司形象和聲譽。這樣的高層又如何呈現自己作為領導層是公正嚴明？正路的高層，遇到下屬送禮，必定堅定婉拒。一間機構，若有下屬對上司送禮成風之做法，那必是那個上司造成的——喂，若你堅決唔收，會年年有名貴禮物送到你面前？

一間企業若有這類貪婪高層出現，卻不聞不問不理，人家會如何看這間機構的企業管治能力？有相當高管治能力意識的企業，又怎可能會隻眼開、隻眼閉當自己睇佢唔到聽佢唔到？從很多爛個案當中可以看出，通常一間企業管治混帳的機構，才會容忍混帳的管理層做着爛透之事，那其日後的命運，也容易得個爛字收場。