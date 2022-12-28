頭痛種類繁多，常言的偏頭痛類，症狀可波及視覺改變，例如偏頭痛伴發閃光、畏光或視物扭曲，或伴內耳眩暈，或行經前偏頭痛發作。而更嚴重頭痛者，由於三叉神經竇過度活躍，致出現眼眶或眼窩內頭痛欲裂的叢集性頭痛症狀。

近10年研究發現，不少頭痛來源並非頭髗內疾病，反而由頸椎病引發，而即使是前述的內科頭痛如偏頭痛或叢集性，可透過檢查某些節數頸椎，便能預示若處理好頸椎病，內科頭痛亦可輔以非藥物方式治療。

頸源性頭痛特徵以頭後枕或頸部疼痛為主，患者伴有頸活動幅度單側減少，或明顯頸痛。發作以單側痛為主，時而在左，或下次在右，偶有枕項較大範圍的雙側疼痛。頸源性頭痛患者沒有畏光、閃光或視物異常。反觀偏頭痛以前額或眼窩處痛為主，患者畏光或更甚視物眩光或影像扭曲，淚腺受累而紅眼流淚。

頸源性頭痛病因可因為上頸椎關節失常，患處神經發出致痛信息，或因上頸椎關節腫脹或肌肉痙攣，壓迫枕大或枕小神經，致使頸單側活動受阻及頭後枕或頭側疼痛。即使偏頭痛或叢集性頭痛被認為是頭髗內疾病，但近年研究發現不少患者伴有不同程度上頸椎疾患。偏頭痛和叢集性頭痛除可以因閃光刺激、作息不足、精神壓力或周期性身體激素刺激致病，亦可因頸椎疼痛引發，科學家解說這是由於三叉神經結節受病變得活躍，即使平常頸部皮膚或肌肉刺激，已能引起三叉神經結節狂發出頭痛訊號。

頸骨骼肌肉引發的頭痛可透過處理上頸椎，包括骨關節舒整或肌肉筋膜軟組織放鬆或訓練，姿勢建議及肩頸運動處方而紓緩。另一方面，上述內科頭痛除依西醫藥物處理外，近年研究亦發現若出現上頸椎關節處問題，透過治理頸椎，能截斷引發偏頭痛的痛覺誘因，及恢復三叉神經竇過激狀態。

固然，頭痛並不止上述頸源性、偏頭痛或叢集性原因及病種，但上述頭痛種類，卻是臨床可見頭痛病種的大部分。而三叉神經竇過激理論，亦為不少內科頭痛的治療，啓發了新的治療方案。

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