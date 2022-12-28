演唱會遇老友 誰是卓永興彩蛋？

本港與內地通關在望，政府連日召開「通關事務協調組」會議，一眾高官工作中度聖誕。不過，政務司副司長卓永興昨日自爆，前日忙裏偷閒看演唱會期間，竟然碰到「一個香港人很熟悉的老友」？

卓永興昨日在社交網站透露，

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