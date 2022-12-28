演唱會遇老友 誰是卓永興彩蛋？ 政治版 2022/12/28 分享： 分享： 本港與內地通關在望，政府連日召開「通關事務協調組」會議，一眾高官工作中度聖誕。不過，政務司副司長卓永興昨日自爆，前日忙裏偷閒看演唱會期間，竟然碰到「一個香港人很熟悉的老友」？ 卓永興昨日在社交網站透露， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 聖公會陳謳明 盼城市滿喜樂和平希望 2022/12/24 聖公會陳謳明 盼城市滿喜樂和平希望 黃偉綸何永賢 冬至探劏房戶送「禮」 2022/12/23 黃偉綸何永賢 冬至探劏房戶送「禮」 張宇人中招前夕 林鄭曾除口罩合照 2022/12/22 張宇人中招前夕 林鄭曾除口罩合照 梁君彥今拉隊逛工展會 惜無緣試食 2022/12/21 梁君彥今拉隊逛工展會 惜無緣試食 立會新丁陳永光 變「駐會中醫師」？ 2022/12/20 立會新丁陳永光 變「駐會中醫師」？ 卓永興 演唱會 鄧炳強 林子祥 葉劉淑儀