疑誤觸智慧功能 Google日曆擅加行程 行政人員版 2022/12/28 分享： 分享： 將日曆應用程式連接電子郵件，自動填入行程，是許多人日常用來管理、記錄重要節日和行程的小工具。然而，Google日曆近日卻擅自為用家加入一些無關痛癢的行程，令用家不便。 據9to5Mac報道，不少網友發現 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命 今日 韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命 Google Family新功能 兒童可發「購買請求」 2022/12/23 Google Family新功能 兒童可發「購買請求」 《阿凡達》HFR製作 日本戲院放映出故障 2022/12/23 《阿凡達》HFR製作 日本戲院放映出故障 騰訊雲夥遊戲開發商 南韓建元宇宙平台 2022/12/21 騰訊雲夥遊戲開發商 南韓建元宇宙平台 Twitter Blue for Business 認證企業品牌聯繫員工 2022/12/21 Twitter Blue for Business 認證企業品牌聯繫員工 科技行業 Google