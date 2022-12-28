疑誤觸智慧功能 Google日曆擅加行程

將日曆應用程式連接電子郵件，自動填入行程，是許多人日常用來管理、記錄重要節日和行程的小工具。然而，Google日曆近日卻擅自為用家加入一些無關痛癢的行程，令用家不便。

據9to5Mac報道，不少網友發現

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