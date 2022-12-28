  • 16°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 02:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疑誤觸智慧功能 Google日曆擅加行程

行政人員版 2022/12/28

分享：

分享：

將日曆應用程式連接電子郵件，自動填入行程，是許多人日常用來管理、記錄重要節日和行程的小工具。然而，Google日曆近日卻擅自為用家加入一些無關痛癢的行程，令用家不便。

據9to5Mac報道，不少網友發現

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命
今日
韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命
Google Family新功能 兒童可發「購買請求」
2022/12/23
Google Family新功能 兒童可發「購買請求」
《阿凡達》HFR製作 日本戲院放映出故障
2022/12/23
《阿凡達》HFR製作 日本戲院放映出故障
騰訊雲夥遊戲開發商 南韓建元宇宙平台
2022/12/21
騰訊雲夥遊戲開發商 南韓建元宇宙平台
Twitter Blue for Business 認證企業品牌聯繫員工
2022/12/21
Twitter Blue for Business 認證企業品牌聯繫員工
科技行業 Google

上一篇文章

Twitter用戶4億數據 黑客索價156萬出售

下一篇文章

韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？