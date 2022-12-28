韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命

鋰電池是智能手機和電動車等的重要零件，如何延長其使用壽命，一直是科學家研究重點。有南韓研究團隊提出了新的電解質方案，利用外部磁場抑制晶枝生長，從而提高鋰電池的使用壽命及穩定性。

南韓大邱慶北科學技術學院

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