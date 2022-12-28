韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命 行政人員版 2022/12/28 分享： 分享： 鋰電池是智能手機和電動車等的重要零件，如何延長其使用壽命，一直是科學家研究重點。有南韓研究團隊提出了新的電解質方案，利用外部磁場抑制晶枝生長，從而提高鋰電池的使用壽命及穩定性。 南韓大邱慶北科學技術學院 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 疑誤觸智慧功能 Google日曆擅加行程 今日 疑誤觸智慧功能 Google日曆擅加行程 Google Family新功能 兒童可發「購買請求」 2022/12/23 Google Family新功能 兒童可發「購買請求」 《阿凡達》HFR製作 日本戲院放映出故障 2022/12/23 《阿凡達》HFR製作 日本戲院放映出故障 騰訊雲夥遊戲開發商 南韓建元宇宙平台 2022/12/21 騰訊雲夥遊戲開發商 南韓建元宇宙平台 Twitter Blue for Business 認證企業品牌聯繫員工 2022/12/21 Twitter Blue for Business 認證企業品牌聯繫員工 科技行業 創新科技及應用 智能手機 電動車 南韓 商業