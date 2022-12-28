  • 16°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 04:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「市建同樂」助基層聯繫社區 辦實體聖誕音樂會傳歡樂

行政人員版 04:00 2022/12/28

分享：

分享：

疫下唔少學童既活動受限，要改網上進行，資源較緊絀嘅基層兒童，情況更甚。市建局兒童樂團「市建童樂‧社區樂團」成立已4年多，一直為舊區基層兒童提供免費樂器、音樂培訓同社區音樂表演機會，等佢哋可以用音樂連繫舊區、擴闊社交圈子同增強自信。黛安聽公關姊妹講，樂團目前有46名年齡介乎6至14歲嘅成員，當中17人係今年新加入。

隨着疫情緩和，樂團過去短短半年間，已舉辦同參與4次實體表演，今個聖誕節假期，更首次夥拍「音樂兒童基金會」，喺灣仔利東街舉行音樂滙演，用歌聲為社區增添歡樂氣氛，小朋友亦藉此「以樂會友」。

音樂滙演有17名「市建童樂‧社區樂團」成員同8名「音樂兒童基金會」成員合唱《It's A Small World》，前者更透過夏威夷小結他、結他同迷你電子琴演奏，並唱出《天使的禮物》、《All Things Bright and Beautiful》及《Jingle Bells》3首經典歌曲，共賀佳節。

樂團歌唱組團員譚羽鈞話，今次合唱表演除咗令佢可一展歌喉，更首次化身小主持，為觀眾介紹樂團故事，愈來愈有自信心。駐團社工葉彩霞更稱，見證不少內向團員，透過多次公演，變得主動同開朗。

本文轉載自《晴報

聖誕節樂團於灣仔利東街合唱《It's A Small World》

社區樂團首個實體表演今年7月舉行，在「國際兒童藝術節」上擔任表演嘉賓。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 煤氣設施變打卡熱點 童心畫作燃亮18區
今日
煤氣設施變打卡熱點 童心畫作燃亮18區
八卦名利場 - 港燈綠色能源夢成真比賽 文理書院 （香港）奪冠
2022/12/23
港燈綠色能源夢成真比賽 文理書院 （香港）奪冠
八卦名利場 - 利東街變身復古的士高 熱舞飄雪過聖誕
2022/12/23
利東街變身復古的士高 熱舞飄雪過聖誕
八卦名利場 - 蘇寧×癲噹《Cheer Up》限定禮品 即日起儲會員積分換購
2022/12/23
蘇寧×癲噹《Cheer Up》限定禮品 即日起儲會員積分換購
八卦名利場 - 引入多間知名品牌 屯門市廣場聖誕生意料增15%
2022/12/23
引入多間知名品牌 屯門市廣場聖誕生意料增15%

上一篇文章

煤氣設施變打卡熱點 童心畫作燃亮18區

下一篇文章

韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？