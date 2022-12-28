「市建同樂」助基層聯繫社區 辦實體聖誕音樂會傳歡樂

疫下唔少學童既活動受限，要改網上進行，資源較緊絀嘅基層兒童，情況更甚。市建局兒童樂團「市建童樂‧社區樂團」成立已4年多，一直為舊區基層兒童提供免費樂器、音樂培訓同社區音樂表演機會，等佢哋可以用音樂連繫舊區、擴闊社交圈子同增強自信。黛安聽公關姊妹講，樂團目前有46名年齡介乎6至14歲嘅成員，當中17人係今年新加入。

隨着疫情緩和，樂團過去短短半年間，已舉辦同參與4次實體表演，今個聖誕節假期，更首次夥拍「音樂兒童基金會」，喺灣仔利東街舉行音樂滙演，用歌聲為社區增添歡樂氣氛，小朋友亦藉此「以樂會友」。

音樂滙演有17名「市建童樂‧社區樂團」成員同8名「音樂兒童基金會」成員合唱《It's A Small World》，前者更透過夏威夷小結他、結他同迷你電子琴演奏，並唱出《天使的禮物》、《All Things Bright and Beautiful》及《Jingle Bells》3首經典歌曲，共賀佳節。

樂團歌唱組團員譚羽鈞話，今次合唱表演除咗令佢可一展歌喉，更首次化身小主持，為觀眾介紹樂團故事，愈來愈有自信心。駐團社工葉彩霞更稱，見證不少內向團員，透過多次公演，變得主動同開朗。

本文轉載自《晴報》

▲ 聖誕節樂團於灣仔利東街合唱《It's A Small World》

▲ 社區樂團首個實體表演今年7月舉行，在「國際兒童藝術節」上擔任表演嘉賓。