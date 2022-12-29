「我要去日本！」相信這是不少港人心聲，隨着香港日本兩地入境政策改變，旅遊日本雖則繁複甚至昂貴，但仍是港人首選。

「我要去日本！」何先生說。「對不起，我不能支持這決定。」醫生狠心地說。

「我要去日本，因答應了孩子。」

只能繼續狠心地說不能支持這決定。

四十出頭的何先生，向來身體壯健，運動量亦強，惟兩年前患上肺癌，是罕見的erbB-2突變，幸好剛出爐的Enhertu十分有效，病情長期受控。只可惜更好的抗癌藥，也有失控的一天。這次素描發現Lymphangitic Carcinomatosis（肺淋巴管癌），也即是癌細胞隨着淋巴系統擴散，癌症指數CEA也倍升，簡單來說，就是麻煩在即，不久將來會引致呼吸問題，故此要盡快改變治療方案。

「我不想令孩子失望。」他求情道。

「我很明白這兩難之處。」醫生說。「但可否想過，倘若到達日本後，發覺呼吸困難，需要用氧氣維持，那便不能使用民航機回港。若要在日本入院，言語不通之餘，醫療費用亦不菲，那時陷入的兩難，比今天的兩難更痛苦。」

醫生的責任不包括旅遊指導，但包括為病人提供預防意見，去日本與否是兩難決定，但這要以身體健康為首要考慮，若缺乏健康的支持，最美味的拉麵壽司美食，也只能是一絲幻想。

最終，何先生決定留港治療。