  • 17°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 01:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兩難

副刊版 2022/12/29

分享：

分享：

「我要去日本！」相信這是不少港人心聲，隨着香港日本兩地入境政策改變，旅遊日本雖則繁複甚至昂貴，但仍是港人首選。

「我要去日本！」何先生說。「對不起，我不能支持這決定。」醫生狠心地說。

「我要去日本，因答應了孩子。」

只能繼續狠心地說不能支持這決定。

四十出頭的何先生，向來身體壯健，運動量亦強，惟兩年前患上肺癌，是罕見的erbB-2突變，幸好剛出爐的Enhertu十分有效，病情長期受控。只可惜更好的抗癌藥，也有失控的一天。這次素描發現Lymphangitic Carcinomatosis（肺淋巴管癌），也即是癌細胞隨着淋巴系統擴散，癌症指數CEA也倍升，簡單來說，就是麻煩在即，不久將來會引致呼吸問題，故此要盡快改變治療方案。

「我不想令孩子失望。」他求情道。

「我很明白這兩難之處。」醫生說。「但可否想過，倘若到達日本後，發覺呼吸困難，需要用氧氣維持，那便不能使用民航機回港。若要在日本入院，言語不通之餘，醫療費用亦不菲，那時陷入的兩難，比今天的兩難更痛苦。」

醫生的責任不包括旅遊指導，但包括為病人提供預防意見，去日本與否是兩難決定，但這要以身體健康為首要考慮，若缺乏健康的支持，最美味的拉麵壽司美食，也只能是一絲幻想。

最終，何先生決定留港治療。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

最新專欄文章 更多

藥丸有多大
2022/12/23
藥丸有多大
推與拉
2022/12/22
推與拉
為女士而設
2022/12/16
為女士而設
世上最貴
2022/12/15
世上最貴
值得嗎？
2022/12/09
值得嗎？
莫樹錦

上一篇文章

《囈長夜多》

下一篇文章

張繼聰的低調光芒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？