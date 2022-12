總不能一味good good good！

二○二二年英孚英語程度指數(EF EPI)報告,香港在全球一百國家中,排名為三十一,在亞洲只排第四,落後於新加坡、菲律賓及馬來西亞。

有網民在網上分享平時見過的港式(爛)英文,例如用英語表達同意之說,有「I滔滔ly agree with you」、「I very agree you」「Good good good」等。

我也看過很多次「I can't agree no more」(應是:I can't agree more,即「我不能同意更多」之意,「I can't agree no more」是bad grammar);也聽過有人說「I agree with you either」,不倫不類兼嚇人,我猜對方是想表達「我也同意你的說法」,either雖有「也是」之意,但只能用於否定句,例如「I don't like cold weather」、「I don't either」。想表達「我也同意你的說法」,用「too」去表達「也」便可。

其實,想表達同意,還有很多選擇,活潑點的有:「You took the words right out of my mouth!」、「You are reading my mind!」、「We're on the same wavelength!」、「I'm square with you on that!」、「I couldn't have said it any better!」正經/正式點的,可用:「We are on the same page about this」、「We see eye to eye」、「My opinion corresponds with yours」、「Our opinions coincide very well」、「Our thoughts are parallel」、「Affirmative」、「We/Our thoughts are in(complete)accord」或「I subscribe to your point of view」。

學習一種語文,若肯花心神思考,如何多樣化地表達同一意思,那就會逐漸領會該語文精妙和有趣之處了。