去中心化世界 監管「最後一里路」

虛擬資產交易平台倒閉事故相繼爆發，繼今年5月Terra區塊鏈平台發行的LUNA及與美元掛鈎的穩定幣UST雙雙崩塌後，近月另一交易平台FTX破產倒閉、香港加密幣交易所AAX等先後出事，與FTX關係密切的BlockFi，亦正式向美國法院申請破產保護。這一連串事故背後的底因，可以說是如出一轍，關係到對虛擬資產交易的監管，以及對小投資者的投資安全保障存在紕漏。

虛擬幣平台紛倒閉 交易欠透明

如何對虛擬資產市場作出有效監管，無疑是虛擬貨幣市場向前發展的關鍵所在。很顯然，虛擬貨幣交易平台倒閉事故，並非出於區塊鏈技術本身，區塊鏈的去中心化（即很多人所謂的Web3.0），理論上其優點是能夠通過去中心化，減少第三方參以及利益分成，可以把這種價值直接返還給網絡中的用戶和供應商，來提高效率及市場透明度；事實上，去中心化體系的概念是實在的，不過卻並非導致虛擬資產交易平台倒閉的罪魁禍首。

從FTX倒閉事故中，我們反而看到，是平台管理人背後的經營操守，以及交易背後的透明度問題。交易平台管理人的角色和身份，就如同一名信託人。

委託人（即顧客）將資產或資金存放到平台管理人手上，平台管理人理應按照信託的法律原則，對信託資產進行管理或處理；若平台管理方違規處置，出了問題，在缺乏有效監管下，對投資者的保障便往往蕩然無存。

過往在股票證券市場或金融機構，都出現過這類問題，在當局加強對證券市場等的監管，把紕漏堵塞後，事故的出現大都受到管控，小投資者的利益也得到較充分的保障。可以說，類似的問題在傳統資產交易市場存在已久，如今其中一些不同之處是，證券等資產是有形的實體東西，而目前的虛擬貨幣或資產，是名副其實的「虛擬」，令監管的設計面對新考驗。

對虛擬貨幣交易所或代理人進行監管，是重要的、也是必須的，當中帶出一個問題--不少人直覺上認為，虛擬貨幣或區塊鏈產品之類的「去中心化」應用，是不需要第三方監管的。事實是否應該如此？

看深一層，區塊鏈的去中心化應用，社會上大部分人其實都沒能直接參與到這個去中心化本身的世界；事實上，區塊鏈的去中心化技術，並非大部分人都能夠掌握，並非一般生活常識，而且去中心化交易的技術性要求很強，要直接參與其中，例如直接通過編程去區塊鏈交易平台，直接與區塊鏈上其他用戶進行交易買賣，對於編程的技術和理解要求其實非常高，相信世界上超過90%的人，都不懂得自行編程與區塊鏈直接交易，參與到區塊鏈去中心化的世界。

目前，一般人跨進這個去中心化的應用操作，是通過一個中介人進行，透過這個中介「代理人」，參與由代理人管理的虛擬貨幣交易所進行買賣，而這個代理過程，完全是一個中心化的傳統商業交易，並不存在所謂去中心化概念。

代理人質素 影響客戶財產安全

從中可以看到，若大家以為去中心化是不用監管，用戶可以無拘無束地自由買賣，是錯誤的理解。目前投資者買賣虛擬貨幣，是透過由中介代理人，即交易平台管理方去完成交易，並非直接進入區塊鏈本身的去中心化世界。

筆者把這一段路，即由個體用戶前往虛擬貨幣交易所、再進入區塊鏈的去中心化世界，稱之為「最後一里路」，亦是一段中心化的路。在這「最後一里路」的「真空」路途上，是否需要監管，答案是肯定的，筆者認為監管完全有需要，因為代理人的質素，包括其專業操守，無可避免影響到客戶財產的安全性；同樣地，交易背後的透明度，亦足以影響客戶和市場的信心。

從一系列事故，包括LUNA及其姊妹幣UST兩幣掛鈎起來，最終雙雙崩塌，其實也非區塊鏈技術所導致，而是平台管理方的質素與策略出事，以及把原來一些已有（不當或失敗）的財金交易概念，放到區塊鏈平台這個去中心化世界上應用，令一般人以為這是去中心化的新生產品。

由此可以看到，把一些金融產品打着去中心化的「招牌」、實則是一些舊有傳統的財金交易概念，只不過是通過重行「包裝」在區塊鏈平台上買賣，使一般人誤以為是金融新事物，魚目混珠而已。

回頭再看FTX的倒閉，事故揭發的監管不足紕漏，可以發生在過往任何證券行身上，例如挪用客戶資金、違規操控客戶資產等；如今證券行已很少發生這樣的事故，原因只不過是政府就證券行業作出了有效監管，使事故發生的機會減到最少，小投資者也得到應得的保護。

目前，以為去中心化世界不需要監管，是誤導的想法，在走向進入真正去中心化世界「最後一里路」的「真空」路上，缺乏有效監管，引發連串虛擬貨幣交易所倒閉的事故，足以引起政府認真考慮，對這些虛擬資產交易所的經營作出有效監管。

規範經營 有效政策保護投資者

當然，這也帶出一個重要問題：如何監管？傳統金融機構如銀行或證券行，其所代理的客戶資產，是資金或證券等「實物」，容易有較明確的標準進行法律定義，據此定出相對明確的法規監管，但對於虛擬資產交易的監管，到目前為止，很多國家的監管當局都未有很明確的概念，包括對虛擬資產以至交易所本身作出明確的定義，益增進行監管的難度。

記得今年10月下旬，新加坡金管局（MAS）就建議收緊加密貨幣監管，發布了一份諮詢文件（Proposed Regulatory Measures for Digital Payment Token Services），當中包括禁止向散戶借貸，供其進行加密貨幣交易、要求當地經營虛擬加密資產經營者分開公司與客戶資產，以及限制當地穩定幣發行，從保護投資者的角度入手處理。

總括而言，加強對虛擬資產交易的監管，對經營者作出規範、給投資者作出有效的政策保護，在目前走向真正去中心化世界還有「最後一里路」的空白地帶，政府對虛擬資產交易市場作出有效監管，是必須的，及早亡羊補牢，答案也非常清楚。

▲ 近年一系列虛擬資產相關事故，其實非區塊鏈技術所導致，而是平台管理方的質素與策略出事。（資料圖片）