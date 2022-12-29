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梁振英「成功爭取」 Google停植入詐騙廣告

政治版 2022/12/29

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網上假冒現任及前任高官的詐騙廣告橫行，全國政協副主席、前特首梁振英近日亦中招，他昨日親赴Google香港總部投訴，並成功爭取Google停止植入相關廣告。

梁振英昨日在社交平台透露，他昨日上午在沒預約的

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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