梁振英「成功爭取」 Google停植入詐騙廣告 政治版 2022/12/29 分享： 分享： 網上假冒現任及前任高官的詐騙廣告橫行，全國政協副主席、前特首梁振英近日亦中招，他昨日親赴Google香港總部投訴，並成功爭取Google停止植入相關廣告。 梁振英昨日在社交平台透露，他昨日上午在沒預約的 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 演唱會遇老友 誰是卓永興彩蛋？ 2022/12/28 演唱會遇老友 誰是卓永興彩蛋？ 聖公會陳謳明 盼城市滿喜樂和平希望 2022/12/24 聖公會陳謳明 盼城市滿喜樂和平希望 黃偉綸何永賢 冬至探劏房戶送「禮」 2022/12/23 黃偉綸何永賢 冬至探劏房戶送「禮」 張宇人中招前夕 林鄭曾除口罩合照 2022/12/22 張宇人中招前夕 林鄭曾除口罩合照 梁君彥今拉隊逛工展會 惜無緣試食 2022/12/21 梁君彥今拉隊逛工展會 惜無緣試食 梁振英 Google 黃元山 特首政策組