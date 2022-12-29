研究：望見自然景觀 員工更快樂高效率 行政人員版 2022/12/29 分享： 分享： 【本報訊】隨着科技進步，近年愈來愈多企業推行遠程辦公室（Remote Office）政策，使用共同工作空間（Co-working Space），這些措施標榜能提高員工對公司歸屬感，以及可以讓員工不受時 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 Twitter再裁5千合約工 多數無收正式通知 2022/11/15 Twitter再裁5千合約工 多數無收正式通知 調查：Z世代職場訴求 冀WFH工作生活平衡 2022/11/02 調查：Z世代職場訴求 冀WFH工作生活平衡 畢業生與僱主 薪金期望落差逾4千元 2022/10/25 畢業生與僱主 薪金期望落差逾4千元 全球學生科技比賽 港團隊晉10強潛力大 2022/09/22 全球學生科技比賽 港團隊晉10強潛力大 港企加快全球招聘 覓繙譯顧問軟件專才 2022/08/01 港企加快全球招聘 覓繙譯顧問軟件專才 員工福利及權益 員工福利 行政管理 商業 大自然 樹木